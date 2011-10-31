-ABD ve İsrail'den UNESCO tepkisi PARİS (A.A) - 31.10.2011 - Filistin'in UNESCO'ya tam üye olmasına ABD ve İsrail'den tepki geldi. UNESCO genel konferansındaki oylamadan sonra konuşan ABD ve İsrail temsilcileri, Filistin'in üyeliğinin ''zamansız'' olduğunu iddia etti. Filistin'in üyeliği için genel konferansta ''hayır'' oyu veren ABD Büyükelçisi David Killion, ABD'nin yaptığı maddi katkıya üstü kapalı atıfta bulunarak, bugünkü oylamanın, ülkesinin UNESCO'ya vereceği maddi desteği de zorlaştıracağı uyarısında bulundu. UNESCO'daki İsrail Büyükelçisi Nimrod Barkan, oylamayı ''dram''olarak niteledi. Barkan, ''UNESCO, bilimle uğraşıyor, bilim kurguyla uğraşmıyor. Onlar (evet oyu verenler), UNESCO'yu siyasi araç olarak kullanıp kendi görev alanın dışına çıkması için zorladı'' ifadesini kullandı. Bu arada, daha önce yapılan açıklamalara rağmen, Filistin bayrağının UNESCO'ya üye devletlerin bayraklarının yanına asılması ileri bir tarihe bırakıldı. UNESCO'nun 173 üyesini katıldığı oylamada 107 ''evet'', 14 ''hayır'' ve 52 ''çekimser'' oyu çıkmıştı. ABD Yönetimi, Kongre'nin daha önce aldığı iki karar nedeniyle Filistin'in UNESCO'ya kabul edilmesi halinde ABD'nin UNESCO'dan çekilmeyeceğini, ancak UNESCO bütçesine katkı payı ödemeyi durduracağını açıklamıştı. ABD, UNESCO bütçesinin yüzde 22'sini karşılıyor. ABD'nin henüz 2011 yılı katkı payını da ödememiş olması nedeniyle 2012'de UNESCO bütçesinde 150 milyon dolarlık bir açık meydana gelmesi bekleniyor.