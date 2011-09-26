-ABD ve İsrail'den terör alarmı KAHİRE (A.A) - 26.09.2011 - Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kahire Büyükelçiliği ile İsrail Anti Terör Ofisi'nin vatandaşlarını, Mısır'ın Sina yarımadasında terör saldırısı tehdidine karşı uyardığı bildirildi. Mısır'ın yarı resmi El Ahram gazetesinin haberine göre, İsrail Anti Terör Ofisi, terör saldırısı tehlikesine karşı İsrail vatandaşlarını Sina'ya gitmemeleri konusunda uyardı. İsrail vatandaşlarının Sina'ya gitmemeleri yönündeki uyarının yer aldığı bir afiş İsrail'in Eliyat sınır kapısına asıldı ve İsrail'in vatandaşlarının Sina yarımadasına gitmelerini engellediği kaydedildi. ABD Kahire Büyükelçiliği ise yayınladığı bildiride, ABD vatandaşları Sina'ya özellikle de Mısır İsrail sınırına yakın yerlere gitmemeleri konusunda uyarılarak, ''Bölge terör saldırısı riski taşıyor. Eğer bölgeye gitmek istiyorsanız dikkatli olun'' denildi. Büyükelçilik bildirisinde, bölgeye gitmek isteyen ABD vatandaşlarının Bölgesel Güvenlik Dairesi'ne bildirimde bulunmaları gerektiğine dair talimat olduğu ifade edildi. Mısır halk ayaklanması sonrası otorite zafiyetini fırsat bilerek bölgeye yerleşmek isteyen terör unsurlarına karşı askeri operasyon başlatmış ve bölgeye komando birlikleri ile çok sayıda tank sevk etmişti. Ağustos ayında İsrail'in Eliyat kenti yakınlarında bir konvoya düzenlenen saldırının ardından İsrail ordusu sınırda görevli 6 Mısır askerini öldürmüş ve Mısır ile İsrail arasında diplomatik bir kriz başlamıştı.