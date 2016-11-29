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ABD ve İsrail'den sonra TSK'da da 'böcek İHA' dönemi başlıyor

Mikro araçlar düşmanı ve doğal afette enkaz altında kalan insanların bulunması gibi amaçlar için de kullanılabiliyor

29 Kasım 2016 15:39

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacının karşılanması için mikro İHA sistemleri almaya hazırlanıyor. Mikro İHA’lar özellikle ABD ve İsrail gibi ülkelerde kullanılıyor. 

Hürriyet'ten Erdinç Çelikhan'ın haberine göre, mikro insansız hava aracı (İHA) sistemlerinin alımı için duyuruya çıkan SSM, bu amaçla Türkiye’de milli imkanlarla mikro İHA üretme kapasitesine sahip şirketler için bilgi istek dökümanı yayınladı. Şirketler, TSK’nın alacağı bu yeni nesil İHA’lar için 9 Aralık’a kadar SSM’den başvuru dosyası alabilecekler. Genellikle avuç içi büyüklüğünde olan İHA’lar özellikle Doğu ve Güneydoğu’daki terör operasyonlarında kullanılabilecek. Mikro İHA’lar özellikle ABD ve İsrail gibi ülkelerde kullanılıyor. Mikro İHA’lar evlerin ve dar sokakların içini görmek için kullanılıyor. Amerikalı mühendisler, mikro araçlara genellikle küçük kuş veya böceklerin isimlerini veriyor. Mikro araçlar düşmanı veya nükleer silah tespit etme ve doğal afette enkaz altında kalan insanların bulunması gibi amaçlar için de kullanılabiliyor.

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