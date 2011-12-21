ABD ve İsrail'den İran'a büyük gözdağı

T24 - ABD ve İsrail ordularının düzenleyeceği en büyük ortak füze tatbikatında, binlerce ABD askeri İsrail topraklarında konuşlandırılacak.



İran’ın nükleer silah elde etmesinden şüphelenen İsrail, Tahran rejiminin bu amacına ulaşmasını engellemek için çabalarını sürdürürken, ABD-İsrail tarihinin en büyük ortak füze tatbikatı için hazırlıklar başladı.



ABD Hava Kuvvetleri’nden Tuğgeneral Frank Gorenc, geçtiğimiz hafta Almanya’daki ABD üssünden İsrail’e geldi. Jerusalem Post'un haberine göre, Gorenc, dev tatbikatın planları konusunda İsrailli yetkililerle değerlendirmelerde bulunurken, binlerce ABD askerinin tatbikatta yer almasını umduğunu belirtti.



Komuta merkezleri kurulacak ABD düzenlenecek tatbikat için İsrail’de, İsrail ise Almanya’daki ABD üssünde komuta merkezi kuracak. Tatbikat, Ortadoğu’da gerçekleştirilecek olası geniş kapsamlı operasyonlarda ortak görev gücü oluşturulmasını amaçlıyor.



ABD aynı zamanda İsrail’e Yüksek İrtifa Terminal Alan Savunması (THAAD) sistemini ve gemilerde kullanılan Aegis balistik füze sistemlerini de getirecek. Aegis sistemi, İsrail’e yönelik füze tehditlerine karşı test edilecek.



ABD’nin kuracağı sistemler, İsrail’in füze savunma sistemleri Arrow, Patriot ve Demir Kubbe ile koordineli şekilde çalışacak.



Gorenc, İsrail’in doğusundaki Demir Kubbe sistemlerinden birisini gezerken, Holon’daki hava kuvvetlerinin füze savunma simülasyonlarını düzenlediği Test Bed laboratuarını ziyaret etti.



Demir kubbe ağı genişliyor İsrail hava kuvvetleri, petrol tesislerini korumak adına Hayfa kentine birkaç ay içinde Demir Kubbe sistemi kurmayı planlıyor.



Savunma Bakanlığı, 2012 sonunda tamamlanmak üzere üç yeni Demir Kubbe sistemi projesi için bütçe ayırdı. Hava kuvvetleri, savunma ihtiyacının karşılanması için İsrail’in kuzey ve güney sınırları boyunca yaklaşık 12 füze bataryası yerleştirilmesini öngörüyor.



İsrail hava kuvvetleri, baharda düzenlenecek tatbikatta orta menzilli ve kruvazör füzelerini imha etmek için geliştirilen Sling füze savunma sistemini de kullanacak.



Suriye de boş durmuyor ABD ve İsrail geniş çaplı bir ortak tatbikata hazırlanırken, İran'ın bölgedeki en büyük müttefiki Suriye de füze sistemleri ve hava gücünü deneme amaçlı bir askeri tatbikat düzenledi.



Suriye devlet televizyonunun haberine göre, başarılı sonuçların elde edildiği tatbikatta, “ordunun uzun kolu” sayılan modern füze sistemlerinin kullanımı ve füze subaylarının sahip olduğu performans gözler önüne serildi.



Karadan denizdeki hedeflerini vuran füzelerin denendiği tatbikatta, havadaki füzelerin karadan gönderilen ikinci füzeyle nasıl imha edildiği de gösterildi.



Hava gücü filosunun da yer aldığı tatbikatın pazartesi günü başladığı belirtildi. Bu tatbikat, Suriye'nin bu ay içerisinde yaptığı ikinci askeri tatbikat.



