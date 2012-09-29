ABD ve İsrail, İran konusunda 'tam mutabakat'a vardı

ABD Başkanı Barack Obama ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, “İran'ın nükleer silah elde etmesini önlemeye yönelik ortak amaç konusunda tam bir mutabakat içinde olduğu” kaydedildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama ve Netanyahu'nun düzenli istişarelerinin bir parçası olarak ve ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Netanyahu ile görüşmesinin devamı niteliğinde telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

İki liderin, bir dizi güvenlik konusunu konuştuğu ifade edilen açıklamada, Obama'nın, “kendisi ve ABD'nin İsrail'in güvenliğine yönelik sarsılmaz taahhüdünü tekrar teyit ettiği” bildirildi.

Açıklamada, “Obama ve Netanyahu'nun, İran'ın nükleer silah elde etmesini önlemeye yönelik ortak amaç konusunda tam bir mutabakat içinde olduklarının altını çizdiği” kaydedildi.

Netanyahu'nun da Obama'nın, BM Genel Kurulu öncesinde, bu amacın başarılması için yapılması gerekenlere yönelik taahhüdünü memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Ayrıca, iki liderin, “İran'ın nükleer program, nükleer yayılma ve terörizmi destekleme olmak üzere ortaya çıkardığı tehdit bağlamında, ABD ve İsrail hükümetleri arasındaki yakın koordinasyon ve işbirliğine önem verdiği” kaydedilen açıklamada, Obama ve Netanyahu'nun, bu konuda düzenli istişarelere devam etme kararı aldığı da bildirildi.