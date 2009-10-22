ABD ve İsrail en büyük tatbikatı düzenleyecek

Juniper Cobra 10” Tatbikatı’nın beşincisi 5 Kasım’a kadar devam edecek. Tatbikat çerçevesinde 1000 ABD askeriyle aynı sayıda İsrail personelinin katıldığı ortak tatbikat çerçevesinde, ABD ordusundan bir kısım personel İsrail’de sivil alanların çevresinde konuşlandırıldı. İsrail basınında, tatbikatın, İran, Hizbullah ve Suriye’nin artan füze tehditlerinin ve İran’ın nükleer programıyla ilgili büyüyen bölgesel gerilimin ışığında yapıldığı ifade edildi.