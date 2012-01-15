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Dünya

ABD ve İsrail arasında 'İran çatlağı'

İsrail ve ABD'nin baharda yapılması öngörülen bir ortak askeri tatbikatı ertelemeye karar verdikleri...

15 Ocak 2012 02:00

T24 - İsrail ve ABD'nin baharda yapılması öngörülen bir ortak askeri tatbikatı ertelemeye karar verdikleri bildirildi. Ertelenme kararının, ABD ile İsrail arasında, İran konusundaki görüş ayrılığının ortaya çıkmasının ertesine denk gelmesi dikkat çekti. 

İsrail radyosunun bildirdiğine göre, askeri kaynaklar, "Challenge Austere 12" isimli tatbikatın bütçe nedenleriyle 2012'nin son çeyreğine ertelendiğini belirttiler.

Erteleme kararına rağmen, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Martin Dempsey'nin bu hafta İsrail'e yapacağı ziyaretle ilgili bir değişiklik bulunmuyor.


İran konusunda görüş ayrılığı

Manevraların ertelenmesi kararının, ABD ile İsrail arasında, İran konusundaki görüş ayrılığının ortaya çıkmasının ertesine denk gelmesi dikkat çekiyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Moşe Yalon da bugün yaptığı açıklamada, "Amerikan yönetiminin İran'ın nükleer programı karşısında yaptırımların sertleştirilmesine yönelik tereddütlerinin kendilerinde hayal kırıklığı yarattığına" işaret etti.


ABD endişeli

Ekonomi çevrelerin de etkin gazetesi Wall Street Journal dünkü sayısında, Amerikan hükümetinin, karşı çıkmasına rağmen İsrail'in İran'a bir askeri harekat hazırlığında olduğundan endişelenerek, bölgedeki kuruluşlarını korumak amacıyla bir acil plan yürürlüğe koyduğu bildirmişti.

Habere göre, Başkan Barack Obama, Savunma Bakanı Leon Panetta ile diğer üst düzey yetkililer, İsrailli yöneticilere, böyle bir saldırının sonuçları konusunda uyarmak için bir dizi mesaj geçtiler.

Obama'nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya önceki gün telefon ettiğini, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Martin Dempsey'nin de gelecek hafta bu konuda İsrailli askeri makamlarla görüşeceğini yazan gazete, Amerikan ordusunun, aralarında İran yanlısı Şii milisleri Bağdat'taki Amerikan büyükelçiliğine olası bir saldırısı dahil, İsrail askeri harekatının neticesi birçok olası misillemeye hazırlandığını duyurmuştu.

Irak'ta 15 binden fazla diplomat, federal hükümet çalışanı ve Amerikan yardımcısı, Kuveyt'te de caydırıcı güç olarak 15 bin asker bulundurduğunu belirten gazete, ABD'nin Basra Körfezi'ne ikinci bir uçak gemisi gönderdiğinin de altını çiziyor.



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