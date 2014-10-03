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Dünya
Deutsche Welle

ABD ve İran'dan tezkere açıklaması

ABD ve İran, Türkiye'de meclisin kabul ettiği Suriye ve Irak tezkeresine yönelik açıklamalarda bulundu.

03 Ekim 2014 11:51


ABD, Türk ordusuna sınır ötesinde askeri operasyon yetkisi veren ve yabancı askerlerin de Türkiye'den geçişlerine olanak tanıyan tezkerenin TBMM'de kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı. İran ise statükonun korunmasına hassasiyet gösterilmesini istedi.

ABD, Türkiye'nin IŞİD örgütüne karşı askeri müdahale başlatmasına olanak tanıyan tezkerenin kabul edilmesinden memnuniyet duyulduğunu açıkladı. Açıklamayı yapan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jen Psaki, tezkere öncesi işbirliğine yönelik üst düzeyde çok sayıda görüşme yapıldığını kaydetti. Psaki, işbirliğinin Irak ve Suriye'de IŞİD örgütü tehdidine karşı devam edeceğini ifade etti.

ABD, Ağustos ayında Irak'ta ve bir hafta önce de Suriye'de hava saldırılarına başlamıştı. Türk hükümeti şimdiye kadar IŞİD örgütüne karşı askeri müdahale başlatmaktan kaçınıyordu ancak 49 rehinenin serbest kalmasının ardından, örgüte karşı harekete geçileceği açıklandı.

Suriye'deki Beşar Esad yönetiminin en önemli müttefiklerinden İran da tezkerenin kabul edilmesine dair açıklama yaptı, Türk hükümetinin ihtiyatlı davranması gerektiği belirtti.

İran devlet haber ajansı İrna, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu telefon görüşmesi yaptığını bildirdi. Görüşmede Zarif, ‘Ankara'nın bölgedeki mevcut durumu kötüleştirecek bir şey yapmaması gerektiğine’ dikkat çekti, bölgedeki devletlerin sorumlu şekilde hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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