-ABD ve İran Suriye'yi görüştü ANKARA (A.A) - 01.11.2011 - İran ve ABD hükümeti yetkililerinin, Suriye'de Devlet Başkanı Beşşar Esad rejiminin yıkılması halinde ülkenin kanlı kargaşaya sürüklenmesini engellemenin yollarını görüştüğü bildirildi. El Arabiya'nın haberine göre Fransa'da yayımlanan Le Figaro gazetesinin sürgündeki bir Suriyeli muhalife dayandırdığı haberde, Amerikalı ve İranlı yetkililerin perde arkasında iki kez bir araya geldiği, bu görüşmelerden birinin Ağustos'ta, diğerinin Eylül'de yapıldığı belirtildi, ancak görüşmelerin nerede olduğu açıklanmadı. Haberde, yetkililerin Suriye'de Mısır örneğindeki gibi bir yüksek askeri konsey oluşturulması fikrini ele aldığı kaydedildi. Gazetenin haberinde, Suriye kriziyle yakından ilgili bir Fransız diplomatın da İranlı yetkililerin Şam'da yeni bir hükümet kurulması, "hatta rejimin başında da değişiklik" fikrini benimsediğini söylediği bildirildi. Fransız diplomat, İran'ın, sınır ötesine yayılabileceği için Suriye'de iç savaştan kaçınmaya kararlı olduğunu belirtti. Gazetenin haberinde, Tahran ile Şam arasındaki ilişkilerin dengeli olmadığı da ifade edildi. Görüşmelerde Amerikalı diplomatların İran'dan, Amerikalı askerlerin bu yılın sonuna kadar tamamen çekilmesinden önce Irak'ın istikrarını bozmamasını ve Hamas'la Hizbullah'a desteği kesmesini istediği, İran'ın da ABD'den Suriye'de Esad sonrasında İran'a düşman bir rejimi desteklememesini talep ettiği kaydedildi.