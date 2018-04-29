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BBC Türkçe

ABD ve Irak arasında 'Şii milisler' tartışması

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 'Irak'taki İran bağlantılı Şii milislerin ülkelerine dönmeleri gerektiğini' açıkladı. Bu açıklamaya tepki gösteren Irak Başbakanı İbadi ise 'bu güçlerin Iraklı olduklarını ve cesaretlendirilmeleri gerektiğini' belirtti.

29 Nisan 2018 20:30

Irak, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın 'Irak'taki İran bağlantılı Şii milislerin ülkelerine dönmeleri gerektiğini' açıklamasına tepki gösterdi.

Irak Başbakanı İbadi ise 'bu güçlerin Iraklı olduklarını ve cesareylendirilmeleri gerektiğini' belirtti.

Çok büyük bir bölümü Şii milis güçlerinden oluşan Haşdi Şabi (Halk Seferberlik Güçleri) IŞİD'in Irak'ta 2014 yazında giriştiği saldırıların ardından kurulmuştu.

Bu güçler IŞİD'e yönelik operasyonda Irak ordusunun yanında yer almıştı.

Bazı insan hakları ihlali suçlamalarına da maruz kalan Haşdi Şabi, son olarak Kerkük operasyonunda da yer aldı.

Tillerson Suudi Arabistan ziyareti sırasında, IŞİD'le mücadelenin sona yaklaşmakta olduğunu ve artık tüm yabancı savaşların ülkeyi terk etmeleri gerektiğini söyledi.

BBC'ye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD yetkilisi, Tillersın'ın, Haşdi Şabi içinde yer alan Iraklı Şii milislerin ya Irak ordusuna katılmalarını ya da silahlarını bırakmalarını istediğini belirtti.

Irak yönetimi ise Rex Tillerson'ın Bağdat ziyareti sırasında yaptığı açıklamayla ABD Dışişleri Bakanı'na tepki gösterdi.

İbadi, milislerin İran'ın temsilcileri değil Iraklı olduklarını belirtti.

Irak Başbakanlık ofisinde yapılan açıklamada, 'bu güçlerin cesaretlendirilmeleri çünkü onların ülkenin ve bölgenin geleceği olduğu' belirtildi.

Açıklamada, "Savaşçılar İslam Devleti grubunu yenmek için ülkelerini korudular ve hayatlarını feda ettiler" ifadesi yer aldı.

Irak'tan ayrılan Tillerson, bugün Pakistan'ı ziyaret edecek.

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