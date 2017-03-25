ABD ve İngiltere'ye uçuşlarda 'elektronik cihaz kısıtlaması' başladı

Amerika ve İngiltere'ye İstanbul'dan yapılan direkt uçuşlarda yolcuların cep telefonlarından büyük elektronik cihazlarını uçak kabininde taşımamasına yönelik yasak bu sabahtan itibaren Türk Hava Yolları (THY) uçaklarında uygulanmaya başlandı.

Cep telefonu dışında elektronik

cihazlar görevlilere teslim edildi

DHA'nın haberine göre Atatürk Havalimanı'nda bu sabah Amerika ve İngiltere'ye giden yolcuların bilet işlemlerini yapmak için geldikleri kontuarlarda görevli personeller tarafından yasaklı elektronik cihazlar konusunda uyarıldıkları görüldü.

Bazı yolcular ve transit salonda bulunan yolcular uçağa biniş sırasında bilgisayar, tablet, fotoğraf makinesi, kamera ve müzik çalar gibi cep telefonundan büyük elektronik cihazlarını, özel bir kutu içerisinde kargo kısmında taşınması için görevlilere teslim etti.

Yer hizmeti görevlileri yolculardan aldığı cihazları etiketlendirdi. Ardından önceden hazırladıkları valizlere yerleştirdi. Bunun karşılığında yolculara bagaj etiketi verildi.

"Amerika'ya giden yolcular başka

yerleri tercih ederler; inşallah uzun sürmez"

Birleşmiş Milletler'in çocuklar için düzenlediği bir konferansa katılmak için ABD'ye giden Ayşe Çelebi, '“Bizim tabletlerimizi bagaja koymak zorunda kaldık. Aslında kötü oldu bizim için. Çünkü uçakta giderken çalışmamız gerekecekti. Bu bizi olumsuz etkiledi. Uzun bir yolculuk olacak bu sürede kitap okuyup film izleriz" şeklinde konuştu.

Yolculardan Aytül Korkmaz ise "bu yasağın THY ve İstanbul çıkışlı seferlerin önünü keseceğini" düşündüğünü belirtti. Korkmaz, Amerika'ya, Ortadoğu kaynaklı pek çok yolcunun İstanbul üzerinden uçtuğunu dile getirerek, "Herhalde onlar başka yerleri tercih ederler diye düşünüyorum. İnşallah çok uzun sürmez. Bizim başka şansımız yok. İstanbul'da yaşıyoruz. Mecburen İstanbul üzerinden uçacağız. O yüzden bizi etkilemeyecek" şeklinde konuştu. Diğer bir yolcu Aşkın Aldanmaz ise dünyanın en güçlü ülkelerinden ABD ve İngiltere'nin terörizme el altından verdiği desteğin herkesin bildiğini belirterek, zaman zaman bazı uygulamalarla başka ülkeleri ötekileştirme yoluna gidildiğini söyledi. Aldanmaz, belli bölgelerin insanlarını 'zanlı' konumunda addetmek için çalışıldığına dikkati çekti.

Teslim edilen cihazlar

New York'ta teslim edilecek

ABD ve İngiltere geçtiğimiz günlerde İstanbul'un da aralarında bulunduğu 10 havalimanından bu ülkelere gerçekleştirilecek direkt uçuşlarda, yolcuların cep telefonlarından büyük elektronik cihazlarını kabine almalarını yasaklayan karar almıştı.

Yasağı ilk uygulayan havayolu şirketi Perşembe günü İstanbul-Londra seferlerini yapan British Airways olmuştu. Yasak kapsamındaki elektronik cihazlar kabine alınmamıştı. THY'ye dün aldığı bir kararla yolcularına cep telefonlarından büyük elektronik cihazlarını uçak kapısına kadar kullanabileceklerini duyurdu. Duyuru ile yolcular cihazlarını uçağa biniş sırasında yetkililere teslim edecek. Cihazlar özel bir kutuya yerleştirilip uçağın kargo bölümüne konulacak, bu uygulamadan transit yolcular da faydalanabilecekler. Teslim edilen cihazlar yolculara New York'ta teslim edilecek.

Türk Hava Yolları, ABD’nin başlattığı ve İngiltere’nin de uyguladığı kabine cep telefonundan büyük elektronik cihaz almama kararının ardından yolcularının mağdur olmaması için özel önlem alındı. Havalimanına gelen yolculara ilk uyarı, check-in kontuarında gerçekleştiriliyor. Transit yani farklı bir noktadan gelen yolculara ise transit salonunda bilgi veriliyor.

Yolcular uçağa binmeden önce cep telefonundan daha büyük olan diz üstü bilgisayar, tablet, fotoğraf makinesi, kamera, DVD oynatıcıları toplanıyor. Zarar görmeyecekleri ambalaj malzemesi ile sarılıyor. Etiket üzerinde yolcunun bilgileri yazılıyor. Daha sonra cihazlar THY’nin özel bavulunu yerleştiriliyor. Bu bavul, yer hizmetleri görevlisi tarafından uçak altındaki kargo bölümüne konuluyor.