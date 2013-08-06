ABD ve İngiltere'den Yemen'deki vatandaşlarına 'tahliye' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, El Kaide kaynaklı terör saldırıları tehditleri nedeniyle Yemen'deki elçilik bünyesinde elzem olmayan çalışanların ülkeden tahliyesi çağrısında bulundu.

ABD vatandaşlarına açıklamada, Yemen'deki ABD vatandaşlarının tehdit seviyesinin yüksek olması dolayısıyla ülkeden ayrılması uyarısında bulundu.

Terör tehdidine karşı 4 Ağustos'tan itibaren çeşitli ülkelerdeki 22 diplomatik temsilciliğini kapatan ABD, 19 temsilciliğin 10 Ağustos'a kadar kapalı kalacağını duyurmuştu.

İngiltere, Yemen'deki vatandaşlarına ülkeden ayrılmalarını tavsiye ediyor

İngiliz hükümeti de Yemen'deki vatandaşlarına bu ülkeden ayrılmalarını tavsiye ediyor.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Yemen'in başkenti Sana'daki büyükelçiliğinin, "devam eden güvenlik endişesi" nedeniyle bir süre daha kapalı kalacağını duyurdu.

El Kaide terör örgütünün saldırı düzenleyeceği istihbaratı üzerine ABD ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler Sana’daki büyükelçiliklerini kapatmıştı. ABD ayrıca vatandaşlarından bu ülkeyi terketmelerini istemişti.