ABD ve İngiltere'den, İsrail'e 'İran'ı vurma' mesajı

T24 - İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ile ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey de, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarla, İsrail'den İran'a saldırmamasını istedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Tom Danilon'un Binyamin Netanyahu ve Ehud Barak ile görüşeceği ziyareti gerçekleştirdiği bir zamanda, İsrail Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Benny Gantz, ülkesinin İran'ı vurma kararını kendisinin alacağı açıklamasında bulunmuştu.

İngiliz Yayın Kurumu BBC'ye konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, İsrail'in İran'a saldırmasının ciddi sonuçları olacağını belirterek, olası İsrail saldırısının 'akıllıca bir şey olmayacağını' vurguladı.

Ülkesinin İran'a diplomatik yöntemlerle baskı yapmaya odaklandığını kaydeden Hague, ''İsrail'in İran'a bir askeri saldırı düzenlemesinin şu an için akıllıca bir şey olduğu kanaatinde değilim'' diye konuştu.

Hague, ''Bence İsrail de, dünyadaki diğer herkes gibi, güçlü ekonomik yaptırımlar ve ekonomik baskı uygulamayı ve İran ile müzakereye hazırlıklı olmayı içeren bizim yaklaşımımıza gerçek bir şans tanımalıdır'' dedi.

'İran akılcı bir oyuncu'

CNN televizyonuna bugün konuşan ABD Genelkurmay Başkanı Dempsey de İsrail'in İran'a saldırı düzenleme ve İran'ın nükleer silah geliştirmesini ''muhtemelen bir kaç yıl geciktirme yeteneğine sahip olduğunu, buna karşın bazı hedeflerin büyük bir olasılıkla İsrail'in erişebileceğinin ötesinde olduğunu'' söyledi.

Dempsey, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının bu ülkenin, Amerikan güçlerinin üslendiği Basra Körfezi veya Afganistan'daki ABD hedeflerine yönelik misillemede bulunmasına yol açmasından kaygı duyduğunu ifade ederek; ''Bizim boğuştuğumuz sorun budur ve bunun sebebi de bu noktada İran'a saldırı düzenlemenin akıllıca olmadığı kanaatinde olmamızdır'' dedi.

İran'ı 'akılcı bir oyuncu' olarak tanımlayan Dempsey, İran'a yönelik uluslararası yaptırımların etkisini göstermeye başladığına inandığını söyledi. Dempsey, ''Bu nedenle bence biz şu an takip ettiğimiz yolun bu noktadaki en akla uygun yol olduğu kanısındayız'' dedi.

Dempsey, İsrail'in İran'a saldırmaktan caydırılabileceğine inanıp inanmadığı'' şeklindeki bir soruya da ''İsrail'in, şu zamanda İran'a saldırmanın istikrarı bozacağına ve kendi uzun dönemli amaçlarını yerine getirmeyeceğine ilişkin bizim kaygılarımızı anladıklarına eminim. Ancak İsrail'in de kendi ulusal çıkarlarının bulunduğunu anlıyorum'' diye konuştu.