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ABD ve İngiltere de dahil 12 büyükelçilikte görev değişimi

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, atamaları yapılan toplam 12 büyükelçiye yeni görevlerini tebliğ etti

06 Ocak 2014 15:45

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Washington ve Londra büyükelçilikleri de dahil ataması yapılan 12 büyükelçiye yeni görevlerini tebliğ etti. Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’ne Tokyo büyükelçisi eski MGK Genel Sekreteri Serdar Kılıç, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği’ne ise MİT Müsteşar Yardımcısı Abdurrahman Bilgiç atanıyor.

Dışişleri Bakanlığı'nda hazırlanan yeni büyükelçiler kararnamesine göre, eski MGK Genel Sekreteri ve Tokyo büyükelçisi Serdar Kılıç, Washington'a atanıyor. MİT Müsteşar Yardımcısı ve eski Tokyo Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ise Londra'ya atanacak. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Büyükelçi Bilgiç'e tebligatı yaparken, ''Kurumunuza tekrar hoş geldiniz, hayırlı olsun'' dedi.

Eski Musul Başkonsolosu ve Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı ise UNESCO Daimi Temsilciliği görevine getirildi. Bakan Davutoğlu, telefonda Botsalı’nın kızları Derya ve Defne ile de konuştu. Eşi İnci Botsalı'ya ''Bugüne kadar hep zor bölgelerde görev yaptınız artık daha rahat ama yine bizim için önemli bir misyona gidiyorsunuz, hayırlı olsun'' dedi.

Büyükelçi Ahmet Bülent Meriç ise Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği görevine getirildi. Bakan Davutoğlu, tebligat için aradığında Meriç’in Japon asıllı Türk vatandaşı eşi Aylin Meriç ile görüştü. Davutoğlu, Aylin Meriç'e ''Memleketinizi özlediniz mi'' diye sorarken Meriç de Japonya'yı özlediklerini ancak gidemediklerini söyledi. Davutoğlu, bunun üzerine ''O zaman sizi memleketinize gönderiyoruz. Eşiniz Tokyo Büyükelçimiz oluyor hayırlı olsun'' dedi.

 

'Geldiğimde Boşnakça konuşmanı istiyorum’

 

Davutoğlu'nun daha önce özel müşavirliğini yapan ve kritik dönemlerde birlikte çalıştığı Prag Büyükelçisi Cihad Erginay, Bosna Hersek’e atanıyor. Boşnak kökenli Erginay, Mavi Marmara saldırısı, Ermenistan ile protokollerin imzalanması gibi kritik zamanlarda Davutoğlu'nun en yakınındaki isimlerdendi. Bakan Davutoğlu, Erginay'a, ''Geldiğimde Boşnakça konuşmanı istiyorum'' dedi.

Bunun yanı sıra, Mehmet Tuğrul Gücük, Bern'e (İsviçre); Hakkı Akil, Paris'e (Fransa); Aydan Yamancan, Vilnius'a; (Litvanya); Ahmet Necati Bigalı, Prag'a (Çek Cumhuriyeti); Esra Demir, Abidjan'a (Fildişi Sahili); Hikmet Renan Şekeroğlu, Bamako'ya (Mali) ve Mehmet Bilir de Nuakşot'a (Moritanya) atandı.

Büyükelçilere tebligatları Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu telefonda yaptı. Atama yapılan ülkelerden bu isimler için agreman istenecek. Agremanların gelmesinin ardından kararnameler hazırlanarak atama işlemleri tamamlanmış olacak.

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