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Dünya

ABD VE GÜNEY KORE'DEN KUZEY'E UYARI SEUL (A.A)

21 Temmuz 2010 14:40

-ABD VE GÜNEY KORE'DEN KUZEY'E UYARI SEUL (A.A) - 21.07.2010 - ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'yi Güney'e yönelik yeni saldırılar düzenlememesi konusunda uyardı. Güney Kore'ye ziyarette bulunan ABD Savunma Bakanı Robert Gates, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile Güney Koreli mevkidaşları Yu Myung-hwan ve Kim Tae-young, Kuzey Kore'ye, Güney'e yeni saldırılar düzenlemesi halinde "ciddi sonuçlar"la karşılaşacağı uyarısında bulundu.  Kuzey Kore, geçen mart ayında bir Güney Kore donanma gemisini batırmakla suçlanıyor. Ortak toplantı yapan bakanlar, Kuzey'den nükleer silah sahibi olma çabasından vazgeçmesini de istedi. Hillary Clinton ise düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulayacağını söyledi. Clinton, yeni yaptırımların Kuzey Koreli liderlerin mal varlıklarına yönelik olduğunu ifade etti. Amerikalı Bakan, ayrıca Pyongyang yönetiminin olumlu işaretler göndermesi durumunda, Kuzey Kore'nin nükleer programıyla ilgili çok uluslu görüşmelerin yeniden başlamasını değerlendirebileceklerini belirtti. Öte yandan Gates, Çin ile karşılıklı askeri ilişkileri yeniden başlatmanın önemli olduğunu kaydetti.  Pekin yönetimi, Tayvan'a silah satışı planları nedeniyle ABD'yle askeri ilişkilerini bu yılın başlarında askıya almıştı.

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