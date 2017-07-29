ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore misillemesi

ABD ve Güney Kore güçleri, Kuzey Kore'nin düzenlediği balistik füze denemesinden saatler sonra, yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdiklerini duyurdu. Denemenin, Kuzey Kore'ye yanıt olarak hayata geçirildiği belirtildi.

Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansı, ABD ve Güney Kore'nin balistik füze testinin, Kuzey Kore'ye 'doğrudan bir yanıt olarak hayata geçirildiğini' kaydetti.

Kısa bir süre önce, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Harry Harris'in Kuzey Kore'ye karşı askeri seçenekleri konuşmak üzere Güney Kore Genelkurmay Başkanı Orgeneral Lee Sun Jin ile telefon görüşmesi yaptığı bildirilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore’nin fırlattığı füzenin takip edildiğini ve füzenin Japon Denizi’nin orta kısımlarına düştüğünü açıklamıştı. Rusya'dan gelen açıklama metninde ‘Rus füze saldırı önleme sisteminin unsurlarıyla takip edilen uçuşun parametrik verilerinin orta menzilli balistik füzenin teknik özellikleriyle uyumlu olduğu’ ifade edilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jeff Davis ise, Kuzey Kore’nin kıtalararası balistik füze fırlattığını, füzenin yaklaşık bin kilometrelik bir mesafe kat ettiğini duyurmuştu.