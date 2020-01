ABD ve Güney Kore’den 230 uçaklı dev hava tatbikatı

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Aralık (DHA) – ABD ve Güney Kore Parartesi günü şimdiye kadar yaptıkları en geniş ortak hava tatbikatını gerçekleştirdi. Seul Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamaya göre beş gün sürecek tatbikatta F-22 Raptor hayalet uçakları da dahil 230 uçak ve on binlerce asker olacak.

Geçtiğimiz günlerde şimdiye kadarki en kuvvetli kıtalararası balistik füzesinin denemesini gerçekleştiren Kuzey Kore’nin “tamamen provokasyon” olarak nitelediği Vigilant Ace adlı tatbikata ilişkin Pyongyang ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin “nükleer savaş çıksın diye yalvardığı” yorumunu yaptı. Fakat Güney Kore Birleştirme Bakanlığı tatbikatın savunma amaçlı olduğunu duyurdu.

Birleştirme Bakanlığı Sözcüsü Baik Tae-hyun “Hava tatbikatı müttefikler arasında savunma amaçlı her yıl gerçekleştirilen normal bir askeri tatbikattır. Hükümet Kuzey Kore’nin her tepkisi üzerine bir yorum yapmayacak” dedi.

Kuzey Kore 2006’dan bu yana – en son da Eylül ayında – giderek artan kuvvette atom testleri gerçekleştirdi.

Kuzey Kore geçtiğimiz Çarşamba günü de ABD’de herhangi bir yeri vurabilecek menzilde ve “süper büyük” nükleer başlık takılabilecek Hwasong 15 Kıtalararası Menzilli Balistik Füze denemesi gerçekleştirmişti.