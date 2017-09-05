ABD ve Güney Kore Pyongyang'a baskıyı artırmak istiyor

Kuzey Kore'nin haftasonu gerçekleştirdiği hidrojen bombası denemesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-In ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Merkel ile konuşmasında, "Kuzey Kore tehdidine karşı Beyaz Saray'ın tüm seçenekleri masaya yatırdığını" söyleyen Trump, Moon ile görüşmesi sonrası da Güney Kore'nin füze sınırlamalarını kaldırmaya karar verdiklerini açıkladı.

İki lider, Güney Kore'nin füzelerindeki savaş başlığı limitlerini kaldırmak üzere prensipte anlaştıklarını ilan etti. Trump ayrıca Güney Kore'ye "milyarlarca dolarlık" yeni silah ve mühimmat satabileceklerinin işaretini verdi.

Mevcut kurallara göre Güney Kore'nin envanterindeki füzeler 800 kilometre menzilli ve 500 kilograma kadar savaş başlığı taşıyabiliyor.

Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Moon Sang Gyun, "Sınırsız savaş başlığı taşıma kapasitesinin Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı faydalı bir yanıt olacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.

ABD: Sabrımız sonsuz değil

Nükleer programı yüzünden gerginliğin tırmandığı Kuzeu Kore'nin son füze denemesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) son bir haftada ikinci kez olağanüstü toplandı.

Toplantıda konuşan ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley Kuzey Kore'yi "savaş için yalvarmakla" suçlarken, diğer üyelere "mümkün olan en sert tedbirlerin" alınması çağrısında bulundu.

Büyükelçi, "sadece en güçlü yaptırımlar, bu sorunu diplomasi ile çözmemize olanak sağlar" derken, ABD'nin savaş istemediğini, ancak sabırlarının da "sonsuz olmadığını" kaydetti.

Haley ayrıca, son nükleer denemeye atfen, "Kuzey Kore temelde kendilerine dur çağrısı yapan uluslararası toplumun suratına bir tokat atmıştır" ifadelerini kullandı.

Güney Kore tatbikatta

Öte yandan Güney Kore donanması salı günü erken saatlerde ülkenin doğu kıyılarında gerçek mühimmat kullanımını içeren bir tatbikata başladı.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı" başlatılan tatbikata 2 bin 500 tonluk bir firkateyn, 1.000 tonluk bir devriye gemisi ve 400 tonluk güdümlü füze taşıyan deniz unsurları katılıyor.

Güney Kore pazartesi günü de F-15 savaş uçakları ve karadan karaya atılan balistik füzeleri içeren bir de hava ve kara tatbikatı gerçekleştirdi.

Seul yönetimi, Kuzey'i "güçlü bir şekilde uyarma" hedefi taşıyan tatbikatların çarşambadan cumartesi gününe kadar devam edeceğini açıkladı.

Tatbikatlara ek olarak, Güney Kore, Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) adlı balistik füze savunma sistemi bataryalarının sayısının arttırılacağını ilan etti.

Yeni ICBM yolda olabilir

Güney Kore'nin Asia Business Daily gazetesi, ismini vermediği bir kaynağa dayandırarak yayınladığı haberde Kuzey Kore'de yeni bir kıtalararası balistik füzenin (ICBM) ülke içinde batı kıyısına doğru hareket halinde olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Habere göre pazartesi günü yola çıkan füzenin, izlenmemesi için sadece geceleri hareket ettirildiği iddia edildi.

Rusya ve Çin'den itidal çağrısı

Kuzey Kore'nin son nükleer denemesi üzerine pazartesi günü Çin ziyareti sırasında bir açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "atılacak her hatalı adımın büyük bir patlamaya yol açabileceği" uyarısında bulunmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı da "tarafların çekingen davranacaklarına güvenildiğini" duyurmuş ve anlaşmazlığı azdırmak değil tansiyonu düşürmek gerektiğini söylemişti.

Çin ayrıca son nükleer denemeyi onaylamadığının Pyongyang'a açık bir dille iletildiğini sözlerine eklemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters,AP,AFP/ÇÖ,BD