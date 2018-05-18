ABD ve Guatemala'nın ardından bir ülke daha büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyor

ABD ve Guatemala'dan sonra Latin Amerika ülkelerinden Paraguay da İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını duyurdu.

Paraguay Dışişleri Bakanı Eladio Loizaga büyükelçiliğin önümüzdeki günlerde açılmasının planlandığını söylerken; Hükümet Sözcüsü de ‘Paraguay’ın Kudüs Büyükelçiliği’nin salı günü Devlet Başkanı Horacio Cartes'in de hazır bulunacağı törenle hizmete gireceğini söyledi.

Loizaga, Devlet Başkanı Cartes'in sekiz ay önce Büyükelçiliğin nakline karar verdiğini ve bu adımın diğer devletlerin Büyükelçiliklerini Kudüs'e nakletmeleriyle ilgisinin olmadığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından Tel Aviv'de bulunan büyükelçilikleri pazartesi günü Kudüs’e taşınmıştı.