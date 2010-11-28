ABD ve G. Kore'den askeri tatbikat

T24 - ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı caydırıcılık amacı güden ortak askeri tatbikata başladı. Kuzey Kore ise karadan karaya füzelerini rampalara yerleştirdi. Kore Yarımadası'nın batısındaki sularda bugün başlayan tatbikat, Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye ait adayı bombalamasının üzerinden bir hafta geçmeden başlatılmış oldu. Tatbikat, söz konusu olaydan önce planlanmıştı.



ABD'nin Kore'deki güçlerinden bir yetkili, nükleer güdümlü uçak gemisi USS George Washington'un da 4 gün sürecek tatbikatta yer aldığını belirtti.

George Washington uçak gemisi 75 savaş uçağı taşıyor ve 6 binden fazla mürettebata sahip. Bu gemiye en az 4 savaş gemisi eşlik ediyor. Bir yetkili, “Uçak gemisi elbette tatbikata katılıyor ancak ayrıntılı bilgi veremem” dedi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Myung-bak, kabine üyelerine, tatbikat sırasında Kuzey Kore'nin provokasyonuyla karşılaşılabileceğini belirterek, “Kuzey Kore'nin beklenmedik bir şey yapması ihtimali var, bu nedenle lütfen Kore ve ABD ortak gücü ile iş birliği halinde, böyle bir duruma karşı mükemmel bir hazırlığımız olsun” dedi.



Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, “ABD nihayetinde uçak gemisini Batı Denizi'ne (Sarı Deniz) getirirse hiç kimse bunun doğuracağı sonuçları öngöremez” yorumunu yaptı.

Ajans yayınında, “Sınır ihlali olursa ateş açılacak” uyarısında bulunuldu, “Karasularımızı ihlal eden herhangi bir provokasyon olursa sert bir askeri tepki vereceğiz” denildi.



Kuzaey Kore füzeleri rampalara yerleştirildi

Kuzey Kore Sarı Deniz'de karadan karaya füze sistemlerini rampalara yerleştirdi. Güney Kore'nin Yonhap haber ajansı, Kuzey ordusunun karadan havaya füze sistemlerini de sınır bölgesine kaydırdığını kaydetti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri, askeri gizliliğe girdiği için bu haberlere ilişkin yorum yapamayacaklarını belirtti.



Kuzey Kore'nin vurduğu adada siren sesleri

Geçtiğimiz salı günü Kuzey Kore tarafından bombalanan, Güney Kore'nin sınırdaki Yeonpyeong Adası'nda, tatbikatın başladığı haberlerinin verilmesinden sonra sirenler çaldı ve halka sığınaklara gitmeleri emri verildi.

Gelişmeleri burada izleyen gazetecilerin de sığınaklara girmesi istendi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, sınırdaki Kuzey Kore üssünden bir adet top atışı duyulduğunu, bu nedenle alarm verildiğini açıkladı. Yaklaşık yarım saat süren alarm durumu TSİ 04.57'de kaldırıldı. Güney Koreli Askeri yetkililer, patlamanın tam yerinin ve Kuzey Kore'nin de askeri tatbikata başlayıp başlamadığının belirlenmeye çalışıldığını belirtti.



Çin bölgede savaş istemiyor

Daha önce taraflara gerilimi tırmandırmamaları çağrısında bulunan ve sınırına yakın bölgede savaş istemediğini açıklayan Çin de tırmanmayı önlemek amacıyla her iki taraf nezdinde diplomatik çabalarda bulunuyor.

Çin Dışişleri Bakanı'ndan daha önemli bir düzeyde bulunan ve ülke liderlerine dış politika tavsiyeleri sunan Çin Devlet Konseyi üyesi Dai Bingguo, Güney Kore'deki temaslarını sürdürürken Seul yönetiminin “Daha sorumlu ve adil davranın” çağrısına muhatap oldu.

Dün Güney Kore Dışişleri Bakanı Kim Sung-hwan ile bir araya gelen Dai, bugün de Devlet Başkanı Lee Myung-bak ile görüştü. Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan haberde, “Kuzey Kore'nin salı günü düzenlediği saldırı ile Kuzey-Güney arasındaki gerginliğin nasıl düşürülebileceğinin ele alındığı” belirtildi.

Basında yer alan diğer haberlerde, Devlet Başkanı Lee'nin, görüşmede, “Pekin yönetiminin Güney-Kuzey Kore işlerine ilişkin daha sorumlu ve daha adil bir tutum takınmak suretiyle barışa katkıda bulunmasını istediği” belirtildi.

Çin, Kuzey Kore nezdinde de temaslarda bulunacak. Kuzey Kore parlamentosu olan Yüksek Halk Meclisi'nin başkanı Choe Thae-Bok'un salı günü Çin'i ziyaret edeceği açıklandı. Çin'in Şinhua haber ajansı, Choe'un temaslarının cumartesi gününe kadar devam edeceğini duyurdu. Choe'in, Çin'in iki numaralı ismi olan Ulusal Halk Kongresi başkanı Wu Bangguo'un konuğu olduğu kaydedildi.