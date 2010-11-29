ABD ve G. Kore ortak tatbikata başladı

T24- Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye ait Yongpyong Adası’nı topçu ateşine tutmasının ardından ABD ve Güney Kore, Pekin yönetiminin "Çin karasularına girilmesin" uyarısına rağmen Sarı Deniz’de 4 gün sürecek ortak askerî tatbikata başladı.

Kore Yarımadası'nın batısındaki sularda bugün başlayan tatbikat, Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye ait adayı bombalamasının üzerinden bir hafta geçmeden başlatılmış oldu. Tatbikat, söz konusu olaydan önce planlanmıştı.

Güney Kore donanmasından yapılan açıklamada, nükleer güdümlü uçak gemisi USS George Washington'un da 4 gün sürecek tatbikatta yer aldığı belirtildi.

George Washington uçak gemisi 75 savaş uçağı taşıyor ve yaklaşık 5 bin 500 kişilik mürettebata sahip. Bu gemiye çok sayıda savaş gemisi eşlik ediyor.





Tatbikat Çin’e yönelik değil

ABD, Pekin yönetimi tarafından eleştirilen tatbikatın Çin’e yönelik olmadığını tekrarladı. Washington, tatbikatın savunmaya dayalı olduğunu ve Kuzey Kore'ye karşı caydırıcılık amacı güttüğünü belirtti.

Pekin yönetimi ABD ve Güney Kore’yi tatbikat sırasında Çin karasularına girmeme konusunda uyarmıştı. Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA ise ''ABD uçak gemisini Sarı Deniz’e getirirse hiç kimse bunun doğuracağı sonuçları öngöremez'' yorumu yer aldı. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Myung Bak’ın Sözcüsü de tatbikat sırasında Kuzey Kore'nin provokasyonuyla karşılaşılabileceğini belirterek, ''Kuzey Kore'nin beklenmedik bir şey yapması ihtimali var" dedi.

Öte yandan Güney Kore haber ajansı Yonhap, iktidar kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz'de karadan karaya füze sistemlerini rampalara yerleştirdiği duyurdu.



Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye ait Yongpyong Adası’nı topçu ateşine tutması sonucu 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. (25 Kasım 2010)

Çin’den arabuluculuk girişimi

Daha önce taraflara gerilimi tırmandırmamaları çağrısında bulunan ve sınırına yakın bölgede savaş istemediğini açıklayan Çin de gerilimin artmasını önlemek amacıyla her iki taraf nezdinde diplomatik çabalarda bulunuyor.

Pekin yönetiminden yapılan açıklamada, Güney Kore ile Kore Yarımadası’ndaki gerilimin tırmanmaması için gayretleri artırma konusunda anlaştıkları belirtildi. Çin Haber Ajansı Xinhua, Güney Kore'deki temaslarını sürdüren Çin Devlet Konseyi üyesi Dai Bingguo'nun “son gelişmelerin tedirgin edici boyutta olduğu” mesajını verdiğini duyurdu. Dün Güney Kore Dışişleri Bakanı Kim Sung-hwan ile bir araya gelen Dai, bugün de Devlet Başkanı Lee Myung Bak ile görüştü. Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan haberde, ''Kuzey Kore'nin salı günü düzenlediği saldırı ile Kuzey-Güney arasındaki gerginliğin nasıl düşürülebileceğinin ele alındığı'' belirtildi.

Basında yer alan diğer haberlerde, Devlet Başkanı Lee'nin, görüşmede, ''Pekin yönetiminin Güney-Kuzey Kore işlerine ilişkin daha sorumlu ve daha adil bir tutum takınmak suretiyle barışa katkıda bulunmasını istediği'' belirtildi.

Çin, Kuzey Kore nezdinde de temaslarda bulunacak. Kuzey Kore parlamentosu olan Yüksek Halk Meclisi'nin başkanı Choe Thae Bok'un salı günü Çin'i ziyaret edeceği açıklandı. Çin'in Xinhua haber ajansı, Choe'un temaslarının cumartesi gününe kadar devam edeceğini duyurdu. Choe'in, Çin'in iki numaralı ismi olan Ulusal Halk Kongresi başkanı Wu Bangguo'un konuğu olduğu kaydedildi.

Gazeteciler Yongpyong'u boşaltmalı

Güney Kore, Kuzey ile yaşanan gerginliğin ardından topçu ateşine hedef olan adası Yongpyong'un gazeteciler tarafından boşaltılmasını istedi. Güney Kore Savunma Bakanlığı, Sarı Deniz'de ABD ile başlatılan ortak tatbikat öncesinde yaptığı açıklamada, Ada'daki durumun “iyi” olmadığı belirtildi.