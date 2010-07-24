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Dünya

ABD ve G. Kore ile savaşa her zaman hazırız

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin 25 Temmuz'da planladıkları ortak tatbikata sert tepki göstererek, bu iki ülkeyle savaşa her zaman hazır olduğunu açıkladı.

24 Temmuz 2010 03:00

T24 - Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin 25 Temmuz'da planladıkları ortak tatbikata sert tepki göstererek, bu iki ülkeyle savaşa her zaman hazır olduğunu açıkladı.

Kuzey Kore Ulusal Savunma Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ABD ve Güney Kore’ye karşı "kutsal bir savaşa, gerektiği anda başlamaya hazır olunduğu" belirtildi.

Açıklamada, bir Güney Kore savaş gemisinin batırılması olayından Kuzey Kore’nin sorumlu tutulduğu anımsatılarak, bu iddia bir kez daha reddedildi, Kuzey Kore’nin, pazar günü başlayacak olan ABD-Güney Kore tatbikatına "misillemede bulunmak zorunda kalabileceği" kaydedildi.


‘Nükleer caydırıcılığa sahibiz’

Açıklamada, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ordusu ve halkı, ABD emperyalistlerinin ve Güney Koreli kuklaların askeri güçlerinin, durumu bir savaşın eşiğine getirme yönündeki kasti zorlamalarına karşı koymak üzere, nükleer caydırıcılığa dayalı özgün bir kutsal misilleme savaşına, gerektiği zaman başlayacaktır" denildi.


ABD: Laf savaşına girmeyeceğiz

ABD, bu ülke ve Güney Kore ile savaşa hazır olduğunu açıklayan Kuzey Kore ile "laf savaşına girmek istemediğini" açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü P.J. Crowley, yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore’den provokatif açıklamalarını azaltmasını beklediklerini" belirtti.


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