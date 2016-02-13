ABD ve Fransa’dan Rusya’ya: Sivilleri bombalamayın!

ABD ve Fransa, Rusya’ya Suriye’de düzenlediği hava saldırılarında sivil ölümlerini durdurma çağrısı yaptı. Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, "Herkes bizi sivilleri öldürmekle suçluyor ama buna dair hiçbir kanıt yok" demişti.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden alınan bilgiye göre Rusya'nın hava saldırılarında şimdiye kadar en az 1015 sivil öldü.

Örgüt bu kişilerin yaklaşık dörtte birinin 18 yaşın altında olduğunu vurguluyor.

Suriye lideri Beşar Esad’ın müttefiki olan Moskova, sivil hedeflerin vurulduğu iddiaları reddediyor, Suriye’de “teröristlerle savaştığını” söylüyor.

Fransa Başbakanı Manuel Valls, hükümetinin Rusya’nın çıkarlarına saygılı olduğunu belirterek “Ancak barışa, müzakereye giden yolun bulunması için Rusya’nın sivilleri bombalamaktan vazgeçmesi gerekir” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise, Rusya’yı hedeflere odaklanmayan "akılsız bombalar" kullanmakla suçladı.

Kerry, geçen hafta Rusya’nın saldırılarında çok sayıda çocuk ve kadının hayatını kaybettiğini söyledi.

Rusya Başbakanı Medvedev ise Suriye’de "gizli hedeflerin gerçekleştirmeye çalışmadıklarını" belirterek "Ulusal çıkarlarımızı korumaya çalışıyoruz" dedi.