ABD ve Fransa, 2015 nükleer anlaşması için "dönülmez noktanın yaklaştığını" vurguladı

T24 Dış Haberler

ABD ve Fransa, İran'ı nükleer anlaşmaya dönmek için zamanlarının iyice daraldığını belirtti ve görüşmelerin uzaması durumunda Tahran'ın "hassas geliştirme programının" ilerleyebileceği konusunda uyarıda bulundular.

Joe Biden yönetiminin Paris'e gerçekleştirdiği ilk üst düzey ziyarette Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Fransız mevkidaşı Donald Trump döneminde kırılganlaşan ilişkilerde yeni bir döneme girildiğine dair mesajlar verdi.

İki ülke de İran'ın Viyana'da iki aydır devam eden görüşmelerde taviz vermemesi durumunda 2015 Nükleer Anlaşması'na dönüşün risk altında olduğunu vurguladı.

Blinken, ABD'nin hala İran ile anlaşmaya varamadığı birçok nokta olduğunu ifade etti.

"2015 anlaşmasının belirlediği standartlara dönmemizin çok zor olacağı bir noktaya gelebiliriz" uyarısında bulunan Blinken, "Henüz o noktaya gelmedik, kafamda bir tarih de yok. Ama bu durumun farkındayız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, "İran'ın daha da sofistike santrifüjler kullanmaya devam etmesi durumunda" bu "kırılma noktasının" geleceğini ifade etti.

Trump, 2018 yılında nükleer anlaşmadan çekilip İran'a ağır yaptırımlar uygulamıştı. Bunun üzerine İran da anlaşmadan çıkmış ve nükleer programını hızlandırmıştı.