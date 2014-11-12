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Dünya
Deutsche Welle

ABD ve Çin, sera gazı salımı için anlaştı

ABD ve Çin, atmosferde sera etkisi yaratan gaz salımını azaltma konusunda anlaşmaya vardı. ABD Başkanı Barack Obama uzlaşmayı dönüm noktası olarak niteledi.

12 Kasım 2014 10:57


Dünyanın en fazla karbondioksit salımı gerçekleştiren iki ülkesi olan ABD ile Çin arasında sera gazı emisyonlarının azaltılması için aylardır süren pazarlıklar uzlaşmayla sonuçlandı.

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (APEC) zirvesine katılmak üzere Çin'in başkenti Pekin'de bulunan ABD Başkanı Barack Obama, Çinli mevkidaşı Şi Jinping ile bir anlaşmaya imza attı.

Yapılan ortak açıklamaya göre, ABD'de sera gazı salımının 2025 yılına kadar, 2005 yılındaki seviyenin yüzde 26 - 28 altına indirilmesi planlanıyor. Çin ise emisyonda 2030 yılını "sınır" olarak belirliyor; o tarihten itibaren Pekin yönetimi karbondioksit salımını azaltmayı veya en azından arttırmamayı taahhüt ediyor.

Obama: Dönüm noktası

ABD Başkanı Barack Obama belirlenen emisyon hedeflerinin zorlu ancak ulaşılabilir olduğunu söyledi. Obama, uzlaşmanın iki ülke ilişkileri açısından da önemli bir dönüm noktası meydana getirdiğine dikkat çekti.

Görüşmeleri yürüten ABD heyetinden bir yetkili ise "anlaşmayla diğer ülkelerin de emisyon hedefleri belirlemeye cesaretlendirilmek istendiğini" açıkladı. Ayrıca Paris'te 2015 yılında düzenlenecek iklim konferansına ivme kazandırılmak istendiği belirtildi.

İklim uzmanlarının eleştirisi

"Tsinghua-Carnegie Center for Global Policy" isimli kuruluşun iklim uzmanı Tao Wang, açıklanan hedefleri "olumlu bir mesaj, ancak yetersiz" sözleriyle eleştirdi.

Çin'in daha önce 2020 yılına kadar yenilenebilir enerji oranını yüzde 15'e çıkarmayı hedeflediğini hatırlatan uzman, "Yeni hedef, 10 yıl içinde yüzde 5'lik bir artışla toplam yüzde 20'ye ulaşılmasını öngörüyor. Ekonominin bu kadar hızlı büyüdüğü bir ülkede 10 yılda yüzde 5 hedefi düşük kalıyor" ifadesini kullandı.

AB'de ise mevcut sera gazı salımını 2030 yılına kadar, 1990 yılındaki seviyenin yüzde 40 altına indirilmesi planlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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