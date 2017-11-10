ABD ve Çin Kuzey Kore konusunda anlaştı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Kuzey Kore meselesinin diyalog ve müzakere ile çözülmesi noktasında mutabık kaldık ve bu doğrultuda ortak çaba göstereceğiz" dedi.

Şi ve 3 günlük resmi ziyaret kapsamında dün Çin'e gelen ABD Başkanı Donald Trump, ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çin-ABD ilişkilerinin kazan-kazan prensibine dayalı ekonomi, ticaret ve yatırım gibi geniş bir alanı kapsadığını vurgulayan Şi, "İlişkilerin istikrarlı ve sağlıklı gelişiminin sürdürülmesi sadece iki ülkenin değil aynı zamanda dünya ekonomisinin büyümesinin yararınadır." diye konuştu.

Devlet Başkanı Şi, ekonomik ilişkilerin hızlı gelişim sürecinde bazı sorunlar yaşanmasının doğal olduğunu belirterek bu noktada Pekin ve Washington'un yapıcı çözümler üretmesi gerektiğini söyledi.

ABD lideri ile ikili, bölgesel ve uluslararası ilişkiler, diplomasi, güvenlik ve siber güvenlik konularında derinlemesine fikir alışverişinde bulunduğunu aktaran Şi, "Kuzey Kore meselesinin diyalog ve müzakere ile çözülmesi noktasında mutabık kaldık ve bu doğrultuda ortak çaba göstereceğiz." diye konuştu.

Şi, uluslararası konularda iletişim ve iş birliğini artırmaları gerektiğine dikkati çekerek, Afganistan ve Ortadoğu'daki meselelerin çözümünde de ortak hareket edilmesi yönünde çalışacakları mesajını verdi.

Her iki ülkenin para birimi ve kur oranları gibi başlıkları içeren makro ekonomik politikalarını güçlendirmek istediğine değinen Şi, açık pazar, ihracat sınırlamaları, yatırım iyileştirmeleri gibi konularda istişarelerin sürdürüleceğini kaydetti.

Şi, "Çift yönlü yatırım ve ticaret anlaşmaları, Çin ve ABD arasında geniş bir iş birliği alanı olduğunu gösteriyor." ifadesini kullanarak, iki ülkenin ortak yönlerinin, farklılıklarından daha fazla olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Karşılıklı egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması çağrısını yapan Şi, "Çin ve ABD, Asya Pasifik bölgesinde etkisi önemli etkisi olan iki ülke. İki taraf, bölgesel konularda iletişim ve iş birliğini güçlendirmeli, ortaklaşa bölgesel barış ve istikrarı korumalı." dedi.

Şi, ABD ve Çin'in Asya-Pasifik'teki önemli iki ülke olduğunun altını çizerek, "Pasifik, iki ülkeye de yetecek kadar büyük." ifadesini kullandı.

Trump ve Şi'nin basın toplantısından önce Çin ve ABD şirketleri arasında yaklaşık 250 milyar dolarlık ticaret ve yatırım anlaşmaları imzalanmıştı.

Trump, 13 günlük Asya turu çerçevesinde önce Japonya ve Güney Kore'de temaslarda bulunmuş, dün Pekin'e gelmişti. Trump, Devlet Başkanı Şi'nin ikinci dönem liderliğe seçildiği Çin Komünist Partisi (ÇKP) 19. Ulusal Kongresi'nden sonra bu ülkeyi ziyaret eden ilk lider oldu.

Pekin'de Trump onuruna yemek verildi

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump onuruna başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda yemek verdi. Yemekte, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Politbüro Daimi Komitesi üyeleri de hazır bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi, burada yaptığı konuşmada, iki ülkenin ortak kalkınmayı teşvik etme ve küresel barışı destekleme sorumluluğunu yerine getirdiğini işaret ederek, bu iki ülkenin ortak çıkarlardan daha fazlasını paylaştığını söyledi.

Taraflar arasındaki ilişkilerin stratejik boyutunun ve küresel etkisinin büyümeye devam ettiğini belirten Şi, "ABD ve Çin’in rakip değil ortak olarak kalması konusunda hem fikiriz." diye konuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi, Çin ve ABD'nin ilişkilerinde belirli sorunlar olmasına karşın bu ilişkilerin büyümesi için de büyük potansiyel olduğuna dikkati çekerek, "İki ülke ilişkilerinin tarihinde yeni bir dönem yazabilir, insanlığa daha iyi bir geleceğin sunulmasına katkıda bulunabiliriz." ifadelerini kullandı.

Geçen ay yapılan ÇKP'nin 19. Ulusal Kongresi'ne de değinen Çin lideri Şi, kongrenin Çin’in ABD ve diğer ülkelerle iş birliği için daha fazla fırsatlar getireceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump da hem Çin hem de ABD için mükemmel bir vizyon geliştirebileceklerine güveninin tam olduğunu vurguladı.

Trump ayrıca "Farklı yerlerden ve uzak diyarlardan gelmemize rağmen, Doğu ve Batı'yı birbirine bağlayan çok şey var. Amerikan ve Çin halklarının, çocuklarımızın rüyasını, atalarımızın uğrunda canını ortayı koyduğu bir geleceği, daha güvenli ve barışçıl dünyayı gerçekleştirebilmemiz için ilham olmasını umuyorum.“ temennisinde bulundu.

Trump, 13 günlük Asya turu çerçevesinde önce Japonya ve Güney Kore'de temaslarda bulunmuş, dün Pekin'e gelmişti. Trump, Devlet Başkanı Şi'nin ikinci dönem liderliğe seçildiği Çin Komünist Partisi (ÇKP) 19. Ulusal Kongresi'nden sonra bu ülkeyi ziyaret eden ilk lider oldu.

Trump, yarın Çin'deki temaslarını tamamlayarak, Asya turunun 4. ayağı olan Vietnam'a geçecek.