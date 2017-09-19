ABD ve Çin, Kuzey Kore konusunda anlaşmaya vardı

Çeviri: Gonca Tokyol

ABD Başkanı Donald Trump ve Çinli mevkidaşı Xi Jinping, artan balistik ve nükleer hareketlilik karşısında Kuzey Kore’ye ‘mümkün olan en yüksek baskıyı uygulama’ konusunda anlaşmaya vardı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, iki lider arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ‘Kuzey Kore’nin uluslararası toplum ve Kuzeydoğu Asya’daki gerginliğin düşürülmesi çabalarına yönelik devam eden meydan okumasının’ ele alındığı kaydedildi. Açıklamada, Trump ve Xi’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin aldığı kararlar ışığında Kuzey Kore üzerindeki baskıyı maksimize etmek konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Kuzey Kore, cuma günü Japonya'nın üzerinden geçip Büyük Okyanus'a düşen ve bugüne kadar gerçekleştirilenler arasında en geniş menzile sahip olduğu kaydedilen bir füze denemesi gerçekleştirmişti.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, denemenin ardından devletin resmi yayın organı KCNA'da yayınlanan açıklamasında, “Ülkesinin amacının, ‘ABD’nin Kuzey Kore üzerinde askeri bir seçenek kullanmayı aklına bile getiremeyeceği askeri bir denklik kurmak” olduğunu söylerken, acil bir oturumda toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri de ‘kışkırtıcı’ olarak nitelendirdikleri füze denemesini oybirliği ile kınamıştı.

BMGK, geçen hafta aldığı bir kararla da Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımlar içeren tasarıyı kabul etmişti. Kararla, Kuzey Kore'nin petrol ithalatının yaklaşık yüzde 30'u engellenirken; ülkeye doğalgaz satışına da yasak getirilmişti. Kuzey Kore'nin en büyük gelir kaynağı kömür ihracatının ardından 760 milyon doları bulan ikinci gelir kaynağı tekstil ihracatı da yasaklanırken, yurtdışındaki Kuzey Korelilerin de çalışma izinlerinin yenilenmeyeceği duyurulmuştu.