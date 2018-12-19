ABD ve Çin ekonomi ve ticaret konularını görüştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Aralık (DHA) – Çin Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ABD ve Çin arasında, ekonomi ve ticaret konularının konuşulduğu, bakan yardımcıları düzeyinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.