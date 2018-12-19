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Ekonomi

ABD ve Çin ekonomi ve ticaret konularını görüştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Aralık (DHA) – Çin Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ABD ve Çin arasında, ekonomi ve ticaret konularının konuşulduğu, bakan yardımcıları düzeyinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi

19 Aralık 2018 15:59

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Aralık (DHA) – Çin Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ABD ve Çin arasında, ekonomi ve ticaret konularının konuşulduğu, bakan yardımcıları düzeyinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

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