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Ekonomi

‘ABD ve Çin aynı gemide, aynı yöne kürek çekiyor’

ABD Dışişleri Bakanı Clinton, Çin'in ABD'de yatırıma devam etmesini istediğini, iki ülkenin mali geleceğinin birbirine yakından bağlı olduğunu söyledi.

22 Şubat 2009 02:00

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Rodham Clinton, Çin'in ABD'de yatırım yapmaya devam etmesini istediğini, çünkü iki ülkenin mali geleceğinin birbirine çok yakından bağlı olduğunu söyledi.

Clinton Çin'le ilişkileri güçlendirme arayışında

Clinton, Çin'in başkenti Pekin'i ziyareti sırasında merkezi Şanghay'da bulunan "Dragon TV"ye verdiği demeçte, ABD Hazine kağıtlarını dünyada en fazla elinde bulunduran ülke konumundaki Çin'in, bu kağıtlara yatırımını sürdürmesinin iki sebeple "çok akıllıca bir karar" olacağını ifade etti.

İlk olarak ABD Hazine kağıtlarına yatırımın, bu kağıtların güvenli olmasından ötürü iyi bir yatırım olacağını belirten Clinton, "ekonomik güçlükler dünyayı olumsuz etkilemesine rağmen, ABD hakedilmiş mali üne sahip. İkinci olarak bizim ekonomilerimiz o kadar birbirine bağlı ki Çin en büyük pazarı olan ABD'ye tekrar ihracatını başlatması gerektiğini biliyor. ABD bu teşvik paketiyle çok etkili önlemler aldı, bu daha fazla borç altına girmemiz gerektiği anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

ABD'nin ekonomisinin yeniden canlanmasında başarısız olmasının Çin'in çıkarına olmayacağına işaret eden Clinton, "bu yüzden ABD Hazine kağıtlarına destek vermeyi sürdürerek Çin bizim birbirimize bağlı olduğumuzu kabul ediyor. Biz gerçekten birlikte kalkınacağız ya da birlikte batacağız. Biz aynı gemideyiz ve aynı yönde kürek çekiyoruz" dedi.

Clinton, iki ülkenin, kendisi ve ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner'ın katılacağı ortak stratejik ve ekonomik diyalog oluşturulmasını planladığını da söyledi, ancak ayrıntı vermedi.

ABD Başkanı Barack Obama ve Çin Devlet Başkanı Hu Jintao'nun, nisan ayında Londra'da yapılacak G-20 ülkeleri zirvesinde biraraya gelmesibekleniyor.

Çin, 1,95 trilyon dolar ile dünyanın en büyük döviz rezervlerine sahip bulunuyor.

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