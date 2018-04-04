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Ekonomi
Deutsche Welle

ABD ve Çin arasındaki ticari kriz tırmanıyor

ABD, Çin mallarına uyguladığı ek gümrük vergisinin kapsamını genişletti. Çin de bu adımın karşılıksız kalmayacağı ve anlaşmazlıktan her iki ülkenin de zararlı çıkacağı uyarısında bulundu.

04 Nisan 2018 15:02

ABD zamlı gümrük tarifesi uygulayacağı Çin malı ürünlerin sayısını artırarak ticari krizi daha da tırmandırdı. Yüzde 25 oranında zamlı gümrük vergisi uygulanacak 300 kalem Çin malının yıllık ithalat tutarı 50 milyar doları buluyor.

ABD Dış Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, önlemlerin telif haklarının Çin tarafından ihlal edilmesi ve Çin'de yatırım yapan Amerikan şirketlerinin Çinli ortaklarına teknoloji aktarmaya zorlanması nedeniyle alındığını açıkladı.

Çin'den misilleme açıklaması

Çin yönetimi de yeni gümrük tarifelerine gecikmeden misilleme yapılacağını duyurdu. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD'ye karşı aynı kapsam ve tutarda karşılık verileceği" belirtildi. Açıklamada Çin'in ABD'den gelen her türlü ticari himayecilik adımına karşılık verebileceğine ve dayanaksız zamlı gümrük tarifeleri nedeniyle serbest kurallarını ihlal eden ABD'nin Dünya Ticaret Teşkilatı'na şikâyet edileceğine de yer verildi.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında "tek başına ve ticari himayecilik amacıyla atılan adımların her iki ülkenin de çıkarına olmayıp tüketicinin ihtiyaçlarını göz ardı ettiği" belirtildi.

Teknoloji hırsızlığı uyarısı

Washington'da Salı günü açıklanan liste bin 300 kalem ürünü kapsıyor. ABD Dış Ticaret Temsilcisi Lighthizer, "önümüzdeki iki ay zarfında yeni gümrük tarifesinin ayrıntılarının belirleneceğini ve alınan önlemlerin öncelikle Çin'in ileri teknoloji branşlarına uygulanacağını" söyledi.

Lighthizer, fiyat farkının doğrudan alıcıya yansıtıldığı tüketim mallarının şimdilik uygulama dışı bırakıldığını ve 50 milyar dolar hacmindeki ithal ürünün zamlı gümrük tarifesine tabi tutulacağını da belirtti.

Robert Lighthizer, Çin'de devlet eliyle yürütülen Amerikan teknolojisine zorla sahip çıkma ve hatta çalma prensibine dayalı ticaret politikasına karşı önlem almak zorunda kaldıklarını söyledi. Dış Ticaret Temsilcisi, Çin'in 2025 yılına kadar dünyada teknolojinin lideri olma planlarına da değindi.

Ticari savaşa dönüşebilir

ABD'deki ve Çin'de yatırımı olan Amerikan özel sektörünün temsilcileri ise zamlı gümrük tarifeleri uygulamanın doğru olmadığı ve Amerikalı tüketicinin bundan zararlı çıkacağı uyarısında bulunuyor. Cumhuriyetçi Senato üyesi Mitch McConnell çiftçi ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda gümrük vergisine karşı olduğunu ve ticari bir savaşa sürüklenmelerinden endişe duyduğunu dile getirdi.

DW, dpa/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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