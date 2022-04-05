ABD ve Britanya, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasını istiyor

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ABD ve Britanya, Ukrayna'nın Buça kasabasında infaz edilmiş sivillerin görüntülenmesinin ardından Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasını talep edeceklerini bildirdi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield pazartesi günü yaptığı Twitter paylaşımında, "Buça'daki görüntüler ve Ukrayna genelindeki yıkım artık hareketlerimizin de sözlerimizin sertliğinde olması gerektiğini gösteriyor" dedi.

Thomas-Greenfield, "Her türlü değerimizi ihlal eden bir üye ülkenin katılımına izin vermeye devam edemeyiz" açıklamasında bulundu. AFP'nin aktardığına göre ABD, Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınması için oylamanın perşembe günü yapılabileceğini düşünüyor.

Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçları işlediğine dair güçlü kanıtlar olduğunu belirterek Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınması gerektiğini düşündüklerini belirtti.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzia çağrılara tepki göstererek, "Bu inanılmaz. Batı, Rusya'yı çok ülkeli forumlardan da dışlamaya çalışıyor. Bu eşi benzeri görülmemiş bir durum" dedi.

Nebenzia, "Bu Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerini kolaylaştırmayacak veya teşvik etmeyecek" açıklamasında bulundu.