ABD ve Brezilya görüş ayrılığında

T24- ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, diğer alanlarda ikili ilişkiler iyi olsa da ABD ve Brezilya'nın İran'ın nükleer sorununa yaklaşım konusunda "ciddi görüş ayrılığı" içinde olduğunu söyledi.





Clinton, Brezilya gibi ülkelerin, İran'ın nükleer programı konusunda diplomatik çözüm bulunmasına yardım etmesinin, dünyayı daha tehlikeli hale getirdiğini belirterek, "İran'a zaman kazandırmanın, İran'ın nükleer programını konusunda uluslararası birlikten kaçınmasına olanak tanımanın, dünyayı daha az değil daha fazla tehlikeli hale getireceğini düşünüyoruz" dedi.



Bu arada Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İran, Türkiye ve Brezilya arasındaki uranyum takası mutabakatının, "boşa harcanmaması gereken bir fırsat" olduğunu bildirdi.