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Ekonomi

ABD ve Avrupa vergi kaçakçılığıyla mücadele anlaşması imzaladı WASHINGTON (A.A)

08 Şubat 2012 19:33

-ABD ve Avrupa vergi kaçakçılığıyla mücadele anlaşması imzaladı WASHINGTON (A.A) - 08.02.2012 - ABD ve beş Avrupa ülkesi küresel vergi kaçakçılığıyla mücadele anlaşması imzaladı. Hazine Bakanlığı, ABD yönetiminin, uluslararası vergi kaçakçılığıyla mücadele çabalarını yoğunlaştırmak amacıyla Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere ile anlaşma imzalandığını açıkladı. Açıklamada ayrıca, ABD Ulusal Gelir İdaresinin (IRS), Amerikalı yatırımcıların yabancı banka hesaplarındaki kazançlarıyla ilgili rapor hazırlamada uymaları gerekli kuralları yayımlayacağı belirtildi. Kongre, ABD'de vergi ödememek için yabancı hesapları kullanan vergi mükellefleriyle ilgili sert önlemler alan yasayı kabul etmişti. Hazine Bakanlığının vergi politikasından sorumlu yetkilisi Emily S. McMahon, ''Deniz aşırı ülkelerdeki vergi mükellefleri borçlarını ödemekten kaçındığında, diğer Amerikalılar vergi yükünün orantısız biçimde paylaşımını üstlenmek zorunda kalacaklar'' dedi.

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