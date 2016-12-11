ABD ve Avrupa saldırılara tepki gösterdi

İstanbul Beşiktaş'ta en az 38 kişinin öldüğü saldırıların ardından ilk tepkilerden biri ABD'den geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, saldırılar kınandı. Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price, Washington'da yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi ve ABD'yi, küresel barış ve istikrarı tehdit eden bütün teröristlere karşı NATO müttefikimiz olan Türkiye'nin yanındayız” dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson tepkisini twitter üzerinden gösterdi. Johnson, "İstanbul'daki saldırıyı kınadığını” belirterek, "düşüncelerim bu saldırıdan etkilenenlerle birlikte. Birleşik Krallık terörizmle mücadelede Türkiye ile birlikte çalışmaya kararlı” dedi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, yayınladığı twiter mesajında “İstanbul’daki bombalı saldırıların kurbanlarının ailelerine taziyelerini” ileterek, “böyle barbarca terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jen Stoltenberg de saldırıyı sosyal medya üzerinden kınadı. Stoltenberg twitter üzerinden yazdığı mesajda, “İstanbul'daki korkunç terör saldırısını kınıyorum. Düşüncelerim, sevdiklerini kaybedenler ve bütün Türkiye ile birlikte” dedi.

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ise ilk tepkilerini paylaştıkları twitter mesajları ile dile getirdi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, "Türk halkı ve İstanbul saldırıları kurbanlarının aileleri ile dayanışma içindeyim, düşüncelerim onlarla. Yaralıların en kısa zamanda iyileşmesini dilerim” dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise twitter üzerinden gönderdiği mesajda, "İstanbul'dan gelen haberleri takip ediyorum, yetkililerle temas halindeyim. Türkiye vatandaşları ile dayanışma içindeyiz." dedi.

AB Komisyonunun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn da saldırılara twitter üzerinden gönderdiği mesajlarla tepki gösterdi. Hahn, "İstanbul'daki saldırıyı şiddetle kınadığını” belirterek, "Demokratik toplumlarda şiddetin yerinin olmadığını” vurguladı.

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DW/AP, JD/MK