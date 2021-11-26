ABD ve Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Osman Kavala tepkisi: Türkiye - AB ilişkileri açısından yeni bir başlangıç için kaçırılmış bir fırsat

Gezi eylemlerini 'organize' ve 'finanse etmekle' suçlanan Osman Kavala'nın dört yıldan fazladır süren tutukluluk halinin devamına ilişkin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin aldığı karar tepkilere neden oldu.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş-Başkanı Sergey Lagodinsky tutukluluğun devamıyla ilgili, "Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, özellikle de yeni Alman hükümeti açısından yeni bir başlangıç için kaçırılmış bir fırsattır" ifadesini kullandı.

Almanya hükümeti insan hakları ve insani yardım sorumlusu Barbel Kofler, Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamasında "İstanbul'daki mahkemenin bugünkü kararı ile maalesef Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması için neredeyse iki yıldır yanıtsız bırakılan talebini yerine getirmedi. Bunu esefle karşılıyorum" dedi.

Euronews'in haberine göre Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin önümüzdeki günlerde konuyla ilgili nasıl bir işlem yürütüleceği konusunda karar alacağını belirten Kofler, bu davanın yalnızca Osman Kavala ya da Türkiye ile değil, Avrupa'da bir bütün olarak insan haklarının korunmasıyla ilgili olduğunun altını çizdi ve AİHM kararlarının Avrupa Konseyi'nin kurulduğundan bu yana inşa etmekte olduğu insan haklarının korunması sisteminin yapı taşı olduğunu kaydetti.

"Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni bir başlangıç için kaçırılmış bir fırsat"

Avrupa Parlamentosu Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş-Başkanı Sergey Lagodinsky, de sosyal medyadan paylaştığı basın açıklamasında "Osman Kavala hapiste kalmaya devam edecek. Bu Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, özellikle de yeni Alman hükümeti açısından yeni bir başlangıç için kaçırılmış bir fırsattır" ifadesini kullandı.

"Avrupa Konseyi ihlal sürecini kabul etmek zorunda mı bırakılıyorlar?"

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ise "Mesut Özdemir'in başkanı olduğu İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, AİHM kararlarına uymayarak, Osman Kavala'yı demir parmaklıkların arkasında tutmaya karar verdi. Türkiye'deki yetkililer gönülsüzce Avrupa Konseyi ihlal sürecini kabul etmek zorunda mı bırakılıyorlar? Başka bir yol görünmüyor." değerlendirmesinde bulundu.