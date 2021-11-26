ABD ve Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Osman Kavala tepkisi: Türkiye - AB ilişkileri açısından yeni bir başlangıç için kaçırılmış bir fırsat

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer verildi:
"Kavala'ya yönelik kuşkulu suçlamalar, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin altını oyuyor"
"Özgürlüklere saygı gösterme ve bu davayı en kısa sürede sonuçlandırma konusunda Türkiye'ye çağrı yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'yi ayrıca, AİHM kararlarına uymaya çağırıyoruz. Osman Kavala'nın bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. Kavala'ya yönelik kuşkulu suçlamalar, devam eden tutukluluğu hukukun üstünlüğü ve demokrasinin altını oyuyor."
Türkiye'deki sivil toplum, medya, siyaset ve iş dünyası liderlerine yönelik devam eden suçlamalar ve uzun tutukluluk sürelerinden ciddi endişe duyuyoruz. İfade özgürlüğü, barışçıl toplanma ve örgütlenme hakkı her sağlıklı demokrasinin temel direğidir”
"Türkiye'ye karşı ihlal süreci başlatılsın"
Karar üzerine Avrupa Konseyi üyeleri devlet başkanlarına hitaben bir açık mektup yayınladığını duyuran Uluslararası Af Örgütü mahkemenin insan hakları savunucusu Osman Kavala'nın AIHM'in 2019 yılındaki bağlayıcı kararına rağmen serbest bırakılmamasının çok nadir kullanılan ihlal sürecinin Türkiye karşı başlatılması gerektiğini belirtti.
Örgütün Avrupa Direktörü Nils Muiznieks "Türkiye'nin Avrupa Mahkemesinin bağlayıcı kararını uygulamayı reddetmesi Osman Kavala'nın özgürlük hakkının vicdansızca ihlalidir ve Avrupa insan hakları sisteminin bütünlüğüne ciddi bir tehdit temsil etmektedir" ifadelerini kullandı.
Avrupa Parlamentosu Üyesi Hollandalı vekil ve eski Türkiye Raportörü Kati Piri de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Avrupa Konseyi bakanlarının Türkiye'ye karşı AIHM kararına itaatsizlikten dolayı ihlal sürecinin paylaşılması çağrısında bulundu.
İhlal süreci nedir?
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı uyarınca Osman Kavala’nın serbest bırakılması için Türkiye'ye verdiği süre 29 Kasım'da doluyor. Avrupa Konseyi, AIHM kararlarına itaatsizlik durumunda Türkiye hakkında yasal ihlal süreci başlatacağı işaretini verdi.
İhlal süreci, bir Avrupa Konseyi üyesinin Avrupa Mahkemelerinin kararlarını uygulamaması durumunda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne verilen bir yetki. Süreç sonunda Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nde oy hakkının askıya alınması ya da üyelikten çıkarılması gündeme gelebilir.
Osman Kavala'nın AIHM kararları gereğince serbest bırakılması çağrısıyla açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçisi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'istenmeyen kişi' ilan edilmeleri talimatı vermişti.
Erdoğan, krizin çözülmesinin ardından "bu büyükelçilerin Türkiye'nin egemenlik konusundaki beyanlarında daha dikkatli olacağını umuyoruz. Milletimizin hassasiyetlerine uymayanların bu ülkede barınamayacağını da söylemek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.