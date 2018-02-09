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Ekonomi

ABD ve Asya borsaları yeniden düştü, dolar 3.82 liranın üzerinde

İstanbul, 9 Şubat (DHA) - Küresel piyasalarda, getirileri artan ABD tahvillerine yönelim nedeniyle hisse senedi borsaları yeniden düşerken, eurodaki zayıflamaya bağlı olarak gücünü koruyan dolar 3

09 Şubat 2018 11:22

İstanbul, 9 Şubat (DHA) - Küresel piyasalarda, getirileri artan ABD tahvillerine yönelim nedeniyle hisse senedi borsaları yeniden düşerken, eurodaki zayıflamaya bağlı olarak gücünü koruyan dolar 3.82 liranın üzerinde tutunuyor.
ABD tahvillerine yönelim nedeniyle baskı altında kalan hisse senedi borsalarında Dow endeksi yüzde 4.1 ve S&P 500 endeksi yüzde 3.7 geriledi. ABD borsalarının ardından açılan Japonya\'nın Nikkei endeksi de yüzde 3.2 gerileyerek haftalık düşüşünü yüzde 9.0 dolayına taşırken, bu ülke dışındaki Asya-Pasifik borsalarındaki hareketleri izleyen MSCI endeksi yüzde 2.3 geriledi. Çin\'in en büyük borsası Şanghay\'da Bileşik Endeks de yüzde 4.1 düştü.
Doların, hisse senedi borsalarından kaçışta güç kazanmasıyla euro 1.25 dolardan 1.22 dolara kadar çekilince, dün 3.83 liraya kadar yükselen dolar yeni güne 3.82 - 3.83 lira aralığında başladı. Euro da, dolar karşısında gerilemesine karşın, parite etkisiyle 4.68 - 4.69 lira aralığında hareket ediyor.
Borsa İstanbul Endeksi, küresel gelişmelerin etkisiyle, dünkü işlemleri de yüzde 1.13 düşüşle 114 bin 264 puandan kapattı.

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