ABD ve Asya borsaları yeniden düştü, dolar 3.81 liranın üzerinde (2)

(Piyasa gelişmeleri ve yorumuyla güncellendi)

İstanbul, 9 Şubat (DHA) - Küresel piyasalarda, getirileri artan ABD tahvillerine yönelim nedeniyle hisse senedi borsaları yeniden düşerken, eurodaki zayıflamaya bağlı olarak gücünü koruyan dolar 3.81 liranın üzerinde tutunuyor.

ABD tahvillerine yönelim nedeniyle baskı altında kalan hisse senedi borsalarında Dow endeksi yüzde 4.1 ve S&P 500 endeksi yüzde 3.7 geriledi.

ABD borsalarının ardından açılan Japonya\'nın Nikkei endeksi de yüzde 3.2 gerileyerek haftalık düşüşünü yüzde 9.0 dolayına taşırken, bu ülke dışındaki Asya-Pasifik borsalarındaki hareketleri izleyen MSCI endeksi yüzde 2.3 geriledi.

Çin\'in en büyük borsası Şanghay\'da Bileşik Endeks de yüzde 4.1 düştü.

Doların, hisse senedi borsalarından kaçışta güç kazanmasıyla euro 1.25 dolardan 1.22 dolara kadar çekilince, dün 3.83 liraya kadar yükselen dolar yeni güne 3.82 - 3.83 lira aralığında başladıktan sonra bir kademe inerek 3.81 - 3.82 lira aralğına çekildi.

Euro da, dolar karşısında gerilemesine karşın, parite etkisiyle 4.68 - 4.69 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel gelişmelerin etkisiyle, dünkü işlemleri yüzde 1.13 düşüşle 114 bin 264 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi, yeni günün açılışında da yüzde 0.98 düşüşle 113 bin 146 puandan başladı.

Bitmeyen düzeltme....

İş Yatırım\'ın \"Bitmeyen düzeltme....\" başlıklı günlük piyasa bülteninde, \"Dünya borsalarındaki satış dalgası derinleşiyor\" denildi ve şu yorum yapıldı:

\"(ABD Merkez Bankası) Fed başkanlarının şahin açıklamaları ve 10 yıllık devlet tahvillerindeki yükseliş üzerine dünya ekonomisinin iki motoru ABD ve Çin hisse senetleri yüzde 4.0 değer kaybetti.

\"MSCI Türkiye yüzde 2.0 kayıpla gelişmekte olan borsalardaki satıştan payına düşeni aldı.

\"Kötü haber hisse senedi piyasalarındaki düzeltmeyi sağlıklı bir hareket olarak gören Fed başkanları 2018 yılında üç ya da dört faiz artışı sinyali vermeye devam ediyor.

\"Tahvil ve hisse fiyatları arasındaki pozitif korelasyonun devam etmesi küresel portföylerde nakde dönüşün devam ettiğini gösteriyor.

\"İyi haber bulmakta zorlanıyoruz.

\"Yunanistan’ın dünya piyasalarından borçlanması, Brezilya ve muhtemelen Rusya merkez bankalarının faiz indirmeye devam etmesi tahvil ve hisse piyasalarındaki sert satışlara rağmen hayatın devam ettiğini gösteriyor.

\"Yüksek betalı banka hisseleri Borsa İstanbul\'daki gerilemede öncü olmayı sürdürecek.\"

Küresel piyasalardaki gelişmeler

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler’in günlük Forex bülteninde de küresel piyasalardaki gelişmeler şöyle özetlendi:

- Almanya’da Aralık ayı ihracat verisi aylık bazda yüzde 0.3 ve ithalat verisi aylık bazda yüzde 1.4 arttı.

- Almanya Aralık ayı dış ticaret fazlası 18.2 milyar euro olarak gerçekleşti.

- Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan yaptığı açıklamalarda, 2018 yılı için üç faiz artırımı beklentisini sürdürmeye devam ettiğini açıklarken makro verilerde yaşanabilecek değişimlere göre beklentilerinde revizyonlara gidebileceğini belirtti.

- İngiltere Merkez Bankası (BoE) 2018 yılı ilk toplantısı sonrasında politika faiz oranında piyasa beklentisi paralel değişikliğe gitmedi ve yüzde 0.50 düzeyinde sabit bıraktı.

- BoE varlık alım miktarını 435 milyar sterlin düzeyinde korumaya devam etti.

- BoE gelecek 2018 ve 2019 yılına yönelik büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini açıklarken sterlinde değer kazanımlarının yaşandığı görüldü.

- BoE faiz kararı sonrasında BoE Başkanı Mark Carney yaptığı açıklamalarda, kısa vadede enflasyonun yeniden yüzde 3.0 düzeyinin üzerine yükselebileceğine değinirken para politikası çerçevesinde faiz oranlarında kademeli olarak artırımların yaşanabileceğini ve faiz oranlarında Kasım ayında yapılan tahminlerden daha fazla artışa gidilmesi gerekebileceğini belirtti.

- ABD’de açıklanan İşsizlik maaşı başvuru sayısı haftalık bazda 9 bin azalış ile 221 bin olarak gerçekleşti.

- FOMC (ABD Federal Açık Piyasa Komitesi) üyesi Neel Kashkari’nin yaptığı açıklamalarda son dönemde piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen, ekonomik gidişata yönelik beklentilerini değiştirmediğini ifade etti.

- ABD borsaları günü ekside tamamladı.

- Dijital para birimleri dün, Bitcoin yüzde 1.0 değer kazanımı ile 8 bin 171 dolar, Ripple yüzde 1.8 değer kaybı ile 0.74 dolar ve Ethereum yüzde 2.0 değer kaybı ile 801 dolar düzeyinden günü tamamladı.

- Yeni işlem gününde, Çin’de açıklanan Ocak ayı TÜFE verisi aylık bazda yüzde 0.6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.5 artış gösterdi.

- Çin’de açıklanan Ocak ayı ÜFE verisi yıllık bazda piyasa beklentisine paralel yüzde 4.3 arttı.