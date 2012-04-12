T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD ve Araplar'dan Hürmüz'de gövde gösterisi

Tatbikat çerçevesinde ABD jetlerinin, Körfez'de konuşlanan ABD uçak gemileri USS Enterprise ile USS Abraham Lincoln'dan havalandığı açıklandı

12 Nisan 2012 21:16

ABD ordusu ile Körfez'deki dört Arap ülkesi Hürmüz Boğazı'nda geniş çaplı tatbikata başlattı.

 
Suudi Arabistan'ın desteklediği El-Arabiya televizyonun internet sitesinde yer alan haberde, ABD ile Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Bahreyn hava kuvvetlerinin katıldığı tatbikatın 8 Nisan'da başladığı ve 14 Nisan'a kadar devam edeceği belirtildi.
 
Haberde, dünya petrol sevkiyatı için hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nda düzenlenen tatbikatın, geçişin kapanması durumunda atılacak adımlara yönelik hazırlık amacı taşıdığı, bu çerçevede ABD ile müttefik ülkeler arasındaki askeri işbirliğinin geliştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.
 
 

İran Hürmüz'ü kapatmakla tehdit ediyor

 
 
İran, ABD ve Avrupa'nın petrol ihracatını hedef alan yaptırımlarına misilleme olarak dünya petrolünün beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidinde bulunmuştu.
 
ABD'ye ait nükleer savaş gemisi USS Enterprise, geçtiğimiz günlerde Körfez bölgesinde konuşlanmıştı.

ETİKETLER

ABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24