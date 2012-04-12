ABD ve Araplar'dan Hürmüz'de gövde gösterisi

ABD ordusu ile Körfez'deki dört Arap ülkesi Hürmüz Boğazı'nda geniş çaplı tatbikata başlattı.

Suudi Arabistan'ın desteklediği El-Arabiya televizyonun internet sitesinde yer alan haberde, ABD ile Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Bahreyn hava kuvvetlerinin katıldığı tatbikatın 8 Nisan'da başladığı ve 14 Nisan'a kadar devam edeceği belirtildi.

Haberde, dünya petrol sevkiyatı için hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nda düzenlenen tatbikatın, geçişin kapanması durumunda atılacak adımlara yönelik hazırlık amacı taşıdığı, bu çerçevede ABD ile müttefik ülkeler arasındaki askeri işbirliğinin geliştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

İran Hürmüz'ü kapatmakla tehdit ediyor

İran, ABD ve Avrupa'nın petrol ihracatını hedef alan yaptırımlarına misilleme olarak dünya petrolünün beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidinde bulunmuştu.

ABD'ye ait nükleer savaş gemisi USS Enterprise, geçtiğimiz günlerde Körfez bölgesinde konuşlanmıştı.