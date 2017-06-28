ABD ve Almanya'dan ortaklık vurgusu

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, ABD Savunma Bakanı James Mattis'i ağırladı. G20 Zirvesi'ne kısa süre kala Almanya’nın Garmisch-Partenkirchen kentinde buluşan ikili, Avrupa ve Almanya’nın ABD ile sıkı ortaklığına vurgu yaptı.

Von der Leyen ABD’li mevkidaşı Mattis ile yaptığı görüşmeden sonra yaptığı açıklamada "Birbirimize güven duyuyoruz, birbirimizi tanıyoruz ve birbirimize destek oluyoruz" dedi ve "Ortaklığa yatırım yönünde gösterilen siyasi cesaretin karşılığı kat kat alınır" ifadesini kullandı.

Almanya Savunma Bakanı aynı zamanda güven çağrısı da yaptı. Almanya'nın güven duyulacak bir ABD'den yaşamsal çıkarı olduğuna işaret eden von der Leyen, "Öte yandan biz de güçlerimizi yoğunlaştırmak ve güven sunmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

ABD ve Almanya stratejik diyalog başlattı

ABD Savunma Bakanı Mattis ise Atlantik ötesi İttifak'ın güçlü olduğuna vurgu yaparak Almanya ile ABD'nin sıkı ilişkiler içinde olduğunu belirtti. Mattis NATO'nun kurulduğu tarihte olduğu gibi bugün de aynı öneme sahip olduğunu söyledi.

Alman Bakan da Almanya ile ABD arasındaki sıkı ilişkiler olduğunu belirterek, işbirliğini artırmak istediklerini söyledi. Von der Leyen bu hedefe yönelik olarak Mattis ile günlük konuların da ötesine geçen stratejik diyalog başlattıklarını belirtti.

Marshall Planı'nın 70. yıldönümü buluşması

Bakanlar, Marshall Planı'nın 70. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen bir tören çerçevesinde bir araya geldi. İkinci Dünya Savaşı ertesinde Avrupa'nın ekonomik yeniden imarı için hazırlanan bu plan 1947 yılında dönemin ABD Dışişleri Bakanı George C. Marshall tarafından açıklanmıştı.

ABD ile Almanya'nın ortaklaşa finanse ettiği Avrupa Garmisch Güvenlik Araştırmaları Merkezi, Marshall'a atfen kurulmuştu ve o nedenle yıldönümü töreni de Bavyera Eyaleti'ne bağlı Garmisch'te yapıldı.

© Deutsche Welle Türkçe

Dw/dpa/afp/ÇA,GA