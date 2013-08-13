ABD ve Almanya anti-casusluk anlaşması yapma hazırlığında

ABD'nin Almanya'daki yazışmaları ve telefon görüşmelerini izlediği yönündeki iddialardan sonra iki ülkenin casusluk faaliyetlerinde bulunmayacağı yönünde karşılıklı bir anlaşma yapma hazırlığında olduğu belirtildi.

Gizli servislerin koordinasyonundan sorumlu olan Başbakanlık Dairesi Başkanı Roland Pofalla, ABD'nin Almanya'daki dinleme ve izleme faaliyetlerini araştıran Parlamento Kontrol Komitesi'nin (PKGr) toplantısına katıldıktan sonra bir açıklama yaptı.

Pofalla, ABD ile Almanya'nın 'anti-casusluk' anlaşması yapmak istediği, böylelikle iki ülke arasında karşılıklı casusluk yapılmamasının sağlanacağını ifade etti.

Almanya dış istihbarat servisi BND ile ABD'nin ulusal güvenlik ajansı NSA arasında bu konuda ilk görüşmelerin yapıldığını belirten Pofalla, ABD ve İngiltere 'nin gizli servislerinin Alman hukukuna ve yasalarına uyacakları yönünde yazılı güvence verdiklerini kaydetti.

Pofalla, böyle bir anlaşmanın batılı gizli servislerin gelecekte yapacakları çalışmalara bir standart getirilmesi için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

PKGr Başkanı Thomas Oppermann da, anlaşmanın gizli servisler başkanları düzeyinde değil, hükümetler düzeyinde yapılması gerektiğini kaydetti.