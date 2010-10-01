-ABD VE AB'NİN OYLARI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - Gazze'ye yardım konvoyuna İsrail'in yaptığı saldırıyla ilgili BM soruşturma raporuna AB ülkelerinin çekimser, ABD'nin ise olumsuz oy kullanmış bulunmasının hayal kırıklığı yarattığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uluslararası sularda yapılan ve sekiz Türkle bir ABD vatandaşının ölümüyle sonuçlanan saldırıyı ve sonuçlarını incelemek üzere Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından kurulan Veri Toplama Heyeti'nin, raporunu 22 Eylülde İnsan Hakları Konseyi'ne sunduğu hatırlatıldı. BM İnsan Hakları Konseyi'nin, profesyonel ve objektif bir yaklaşımla hazırlanan sözkonusu raporu memnuniyetle karşıladığını ifade eden ve raporun izlenmesine yönelik hususlar içeren bir karar tasarısını 29 Eylülde kabul ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Kararın oylanması sırasında, insan haklarıyla ilgili açık AB ilkelerine rağmen, İsrail saldırısı sonrasında vatandaşları tarafımızca tahliye edilen AB ülkelerinin çekimser oy kullanmaları; saldırıda bir vatandaşı da vefat etmiş olan ABD'nin ise olumsuz oy kullanmış bulunması hayal kırıklığıyla karşılanmıştır. Bu hissiyatımız AB ve ABD tarafına iletilmiş bulunmaktadır." Sözkonusu kararın, Veri Toplama Heyeti raporunda kayıtlı bulgu ve sonuçların hayata geçirilmesinin izlenmesini öngördüğü belirtilen açıklamada, kararın uygulanmasının dikkatli bir biçimde takibinin önem taşıdığı, bu bağlamda kaydedilecek ilerlemenin, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 2011 Mart ayında yapılacak 16. oturumunda ele alınacağı bildirildi. Açıklamada, raporun, İsrail'in konvoya uluslararası sularda yaptığı silahlı müdahalenin bariz bir biçimde yasadışı olduğu, İsrail askerlerinin orantısız, gereksiz ve inanılması güç bir düzeyde şiddete başvurduğu, müdahalenin insan hakları hukuku ve insani hukuk kurallarını ağır bir şekilde ihlal ettiği yolundaki temel tespitlerinin önemli olduğu belirtilerek, "Bu tespitlerden başta İsrail olmak üzere tüm ilgili tarafların gerekli dersi çıkarmasını beklemekteyiz" denildi.