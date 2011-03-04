ABD ve AB'den basın özgürlüğü uyarısı

T24 - Türkiye'de gazetecilerin gözaltına alınmasıyla ilgili ABD'den ve AB Komisyonu'nun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu üyesi Stefan Füle'den uyarı geldi.
AB Komisyonu, "bugün gözaltına alınan Nedim Şener, Ahmet Şık ve diğer isimlerle birlikte geçen hafta Oda tv yöneticileri Soner Yalçın, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın tutuklanmaları dahil gazetecilere yönelik son polis uygulamalarını endişeyle izlediğini" bildirdi.
AB Komisyonunun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu üyesi Stefan Füle, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Füle, AB Komisyonu'nun ilerleme raporlarında, gazetecileri hedef alan çok sayıda davanın ve nüfuz kullanılarak medyaya uygulanan baskının fiiliyatta basın özgürlüğüne zarar verdiğine dikkat çekildiğini hatırlattı.
Türkiye'deki mevzuatın, ifade özgürlüğünü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan hakları Mahkemesi kararlarına uygun şekilde güvence altına almadığını belirten Füle, "Tüm modern demokrasilerde ifade ve basın özgürlüğü muhafaza edilmesi gereken temel prensiplerdir.
Aday ülke olarak Türkiye'nin bu temel prensipleri uygulamasını ve kamuoyunda çoğulcu ve farklı
tartışmalara imkan sağlamasını umuyoruz.
Türkiye'nin acilen basın özgürlüğünün icrasını kayda değer şekilde iyileştirmek için yasal çerçeveyi değiştirmesine ihtiyaç duyulmaktadır" dedi. ABD'DE KAYGILI
Yaşanan gözaltılarla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley de konuştu.
Crowley, "Kamuoyunun önünde dile getirdiğimiz gibi Türkiye'deki gidişattan kaygılarımız var. Bu gelişmelerle ilgili Türk yetkililerle temasları sürdürüyoruz. Bu konuları çok yakından takip edeceğiz" dedi.
Crowley, bunun sağlıklı demokrasi için kritik olduğunu belirterek, "Yıllık insan hakları raporumuzda küresel basın özgürlüklerine ilişkin değerlendirmelerimizi sürdüreceğiz" dedi. 'ENDİŞELERİMİZ VAR'
Türk makamları gazetecilere yönelik baskılara son vermeli. Tutuklanan
gazeteciler derhal ve koşulsuz bir şekilde serbest bırakılmalı. AGİT Medya Sorumlusu Dunja Mijatovic
"ABD Başkanı Baracak Obama'nın Türkiye'deki gazetecilere yönelik yıldırmaların farkında olup olmadığı ve gündeme getirip getirmediği" yönündeki bir soru üzerine Crowley, bunun Beyaz Saray'a sorulması gerektiğini, ancak ABD yönetimi olarak bu konulara odaklanmaya devam ettiklerini söyledi.
Sözcü Crowley, "bu gözaltıların sistematik olduğunu düşünüp düşünmediği" yolundaki bir soru üzerine de, "Bu konuda bir yargıda bulunmak zor. Kamuoyunun önünde dile getirdiğimiz gibi Türkiye'deki gidişattan kaygılarımız var. Bu gelişmelerle ilgili olarak Türk yetkililerle temasları sürdürüyoruz. Bu konuları çok yakından takip edeceğiz" diye konuştu.
ABD'nin bu konulara yönelik "kırmızı çizgisinin olup olmadığının" sorulması üzerine Crowley, dünya genelinde basın özgürlüğünün önemli savunucusu olduklarını belirterek, bu gelişmeleri, diğer ülkeler ve Türkiye'ye ilişkin sürdürdükleri insan hakları değerlendirmelerinin parçası olarak takip ettiklerini kaydetti.
Dün Ergenekon soruşturması kapsamında İstanbul ve Akara’da 11 kişiye ait 15 adreste arama yapıldı.
Aramalar sonrası Nedim Şener (gazeteci), Ahmet Şık (gazeteci), Sait Çakır (gazeteci) ve yazar Yalçın Küçük İstanbul'da, Mümtaz İdil (gazeteci), Müesser Uğur Yıldız (Odatv yazarı), Aydın Bıyıklı (gazeteci), Coşkun Musluk, İklim Bayraktar Kaleli (Odatv yazarı) ve Doğan Yurdakul (Odatv koordinatörü) ise Ankara'da gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu ise yurtdışında olduğu için yakalanamadı.
Ankara’da gözaltına alınan 6 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a sevk edilecek. İstanbul'da gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan 4 zanlı ise daha sonra soruşturma savcısına ifade verecek.