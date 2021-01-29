ABD ve AB, Türkiye'yi "ortak kaygı konusu" olarak nitelendirdi

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Avrupa Birliği Komisyonu Kabine Şefi Bjoern Seibert arasında yapılan görüşmede Türkiye, "ortak kaygı konusu" olarak nitelendirildi.

Görüşmeden sonra Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsünün Beyaz Saray antetiyle yaptığı açıklamanın sonunda, "İkili, aralarında Çin ve Türkiye de bulunan ortak kaygı konuları üzerinde beraber çalışma konusunda anlaştı" ifadeleri yer aldı.

Aralık ayında yapılan Avrupa Birliği Konseyi Zirvesi'nden sonra "AB’nin Türkiye ve Doğu Akdeniz konusunda ABD ile daha koordineli çalışacağı" belirtilmişti. Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Naho Sanchez Amor, T24'e yaptığı açıklamalarda, "Son zamanlarda Başkan Trump sebebiyle ABD ile bazı zorluklar yaşadığımızı biliyorsunuz. Yeni iktidarın masaya getirebileceklerinden çok umutluyuz. Son dönemlerde terk ettikleri çoğu uluslararası duruş konusunda ABD ile iş birliği yapmak istiyoruz. Bu nedenle sadece Türkiye değil; belki Çin, hatta Rusya konusunda ABD ile iş birliği yapabiliriz. Bu yeni iktidarla gelen genel bir duruş" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Sullivan-Seibert görüşmesinde ayrıca "Biden'ın transatlantik ittifakına bağlılığının altının çizildiği" belirtildi. Görüşmede AB-ABD ilişkilerinin "tekrar güçlendirilmesinden" de söz edildi.