ABD ve AB'den Rusya'ya yaptırım kararı

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın "Batı finans sistemi ile temasını kesecek" yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. Borrell de AB'nin uygulayacağı yaptırımların Rusya'nın "canını acıtacağını" belirtti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçı güçlerin kontrolündeki bölgeleri tanımasına tepki olarak Almanya ve İngiltere'nin ardından ABD ve Avrupa Birliği (AB) de Rusya'ya yönelik yaptırımlarını açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden Salı günü Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada uygulanacak yaptırımların Rus devlet tahvillerinin ticaretini, iki büyük Rus bankasını, Putin'i destekleyen kişileri ve ailelerini kapsayacağını söyledi. Biden, ABD bankalarında Rus devlet tahvillerinin alım ve satımının yasaklanmasının Moskova'nın Batılı sermaye piyasaları ile temasının kesileceği anlamına geleceğini ifade etti. Biden, televizyondan yayınlanan konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Putin'in ayrılıkçı bölgeleri tanımasının ve bu bölgelere birlikleri göndereceğini açıklamasını "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcı" olarak nitelendirdi. Biden, Rusya'nın Ukrayna siyasetinden vazgeçmemesi halinde yaptırımların artırılacağı uyarısında bulundu. Ukrayna'da silah desteğini sürdüreceklerini belirten ABD Başkanı, ayrıca Avrupa'da konuşlandırılmış ABD birliklerinin Baltık ülkelerine sevk edileceğini duyurdu. AB'den yaptırım kararı: "Rusya'nın canını acıtacak" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanımasının ardından Avrupa Birliği (AB) Rusya'ya yaptırım uygulanması yönünde kararı aldı. AB'nin dönem başkanı Fransa'nın Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, başkent Paris'te AB dışişleri bakanları ile yaptığı toplantı sonrasında Rusya'ya karşı yaptırım taslağının kabul edildiğini açıkladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, yaptırımların bankalara, finansal piyasalara ve Rusya dış ticaretine yönelik olduğunu açıkladılar. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise yaptırımların kapsamı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Rusya'nın canını acıtacak, hem de çok" ifadelerini kullandı. Uluslararası finans sistemine erişim kesilecek Borrell, yaptırımların ayrılıkçı bölgelerin tanınmasına onay veren Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın 351 üyesi ile Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini tehdit eden 27 kişiye yönelik olduğunu belirtti. Yaptırım uygulanan kişilerin AB içindeki mal varlıklarının dondurulacağı, ayrıca bu kişilerin AB'ye seyahat etmelerine de izin verilmeyeceği belirtildi. Borrell, yaptırımlardan ayrıca bazı Rus kurum ve bankalarının da etkileneceğini kaydetti. Yaptırım uygulanacak bankaların "Putin'in saldırısını finanse ettiğini" vurgulayan Borrell, böylece Rus devletinin uluslararası tahvil piyasalarına ve finansal hizmetlere erişiminin de kesileceğini sözlerine ekledi. Ancak Dışişleri Bakanlarının aldığı yaptırım kararının bağlayıcı özelliği bulunmuyor. Bu hafta Brüksel'de bir araya gelecek AB Bakanlar Konseyi'nin yaptırımlar konusunda nihai kararı vermesi bekleniyor. Yaptırımlar Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girmiş oluyor. Öte yandan G7 Dönem Başkanı Almanya'nın Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, telekonferas yöntemiyle katıldığı toplantıda G7 olarak yaptırım kararını desteklediklerini belirtti. Baerbock, Rusya'ya bir kez daha çağrı yaparak askerlerini Ukrayna sınırından çekmesini istedi. AFP,AP,DW/TY,JD © Deutsche Welle Türkçe