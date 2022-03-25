ABD ve AB‘den enerji anlaşması

ABD ve AB enerji arzında Rusya’ya bağımlılığın azaltılması konusunda anlaşmaya vardı.

Bloomberg HT'nin haberine göre anlaşmayla ABD, Avrupa ülkelerine 2022’nin sonuna kadar en az 15 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik edecek.

Anlaşma, Avrupa’nın enerjide Rusya’ya bağımlılığının azaltılması amaçlanıyor. Rusya, Avrupa Birliği’nin en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda ve Avrupa’nın ithalatının yüzde 40’tan fazlasını oluşturuyor.

ABD Başkanı Joe Biden ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in yapılan anlaşmayı yakında açıklaması bekleniyor.