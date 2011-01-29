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Dünya

ABD VATANDAŞLARINI UYARDI WASHINGTON (A.A)

29 Ocak 2011 00:13

-ABD VATANDAŞLARINI UYARDI WASHINGTON (A.A) - 28.01.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarından bugün Mısır'a yönelik zorunlu olmayan seyahatlerini iptal etmeleri, Mısır'da olanlardan da bulundukları yerlerden ayrılmamaları çağrısında bulundu. Yapılan seyahat uyarısında, Kahire'nin birçok bölgesinde ve ülkenin diğer taraflarında şiddetli gösteriler yapıldığı belirtilerek, şehir merkezleri ile havaalanları arasındaki ulaşımda sorunlar olduğu, internet ve cep telefonu servislerinin aksadığı ifade edildi. Tüm bu nedenlerle ABD vatandaşlarından bugün Mısır'a yönelik çok önem taşımayan seyahat planlarını iptal etme çağrısında bulunulan açıklamada, Mısır'daki Amerikalılara da gerekli olmadıkça yer değiştirmemeleri, bulundukları mekan ve otellerde kalmaları, dikkatli olmaları ve barışçıl dahi olsa hiçbir gösteriye katılmamaları tavsiye edildi. Açıklamada, güvenlik güçlerinin Kahire'deki ABD Büyükelçiliğinin de bulunduğu bölgeye erişimi engellemesi ihtimalinin olduğu belirtilerek, ABD vatandaşlarına, büyükelçiliğe dahi gelmeye çalışmamaları uyarısı yapıldı.

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