ABD vatandaşlarını "terör saldırısı tehditi" gerekçesiyle Kabil Havalimanı'na gitmemeleri konusunda uyardı

ABD, Afganistan'daki vatandaşlarını olası bir terör saldırısı gerekçesiyle Kabil Havalimanı'ndan uzak durmaları konusunda uyardı.

BBC'de yer alan habere göre, cumartesi (21 Ağustos 2021) yayımlanan bir güvenlik uyarısı, ABD vatandaşlarının olası güvenlik tehditleri gerekçesiyle Kabil Havalimanı'ndan uzak durması gerektiğini belirtti. Yalnızca bir ABD hükümeti temsilcisi tarafından bu yolculuğu yapması söylenenlerin yola çıkması söylendi.

ABD savunma yetkilileri, gelişmelerin takip edildiğini, alternatif yollara bakıldığını söyledi.

Tehditin boyutu hakkında daha fazla detay verilmedi.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesiyle, ülkeden tahliyelerin gerçekleştirdiği Kabil Havalimanı'nda günlerdir kaos hakim. Her gün çok sayıda insan Afganistan'ı terk etmek için tahliye uçaklarından birine kabul edilmek üzere havalimanına gidiyor. Taliban'ın Kabil'de çeşitli noktalarda havalimanına ulaşmak isteyenleri durdurduğuna ilişkin haberler aktarılıyor.