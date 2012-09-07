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Dünya

ABD vatandaşlarına Türkiye uyarısı

Amerikan Büyükelçiliği, Türkiye'deki Amerikalılar'dan gösteri yapılabilecek bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı

07 Eylül 2012 16:34

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de yaşayan veya Türkiye'ye seyahat edecek Amerikalılara olası şiddet olayları veya karışıklık çıkabileceğini belirterek, olası gösterilerden uzak durmaları yönünde uyarı yaptı.

Büyükelçiliğin açıklamasına göre, 6-12 Eylül tarihleri arasında Ankara'da 12 Eylül 1980 askeri darbesini protesto amaçlı gösteriler yapılacağına ilişkin yer aldı. Açıklamada, bu gösterilerin barışçı amaçlı da olsa, karışıklık veya olay çıkabileceği, bu nedenle Amerikan vatandaşlarının gösterilerden ve kalabalık yerlerden uzak durmaları istendi.

Amerikan Büyükelçiliği, Türkiye'deki Amerikalılar'dan çok dikkati olmalarını ve şiddet olayları veya karışıklık çıkma olasılığı nedeniyle gösteri yapılabilecek bölgelerden uzak durmalarını istedi.

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