-ABD VATANDAŞLARINA TERÖR UYARISI WASHINGTON (A.A) - 01.02.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı, dünya genelindeki vatandaşlarına yönelik "devam etmekte olan terör eylemleri tehdidine" dair yeni bir uyarı yayımladı. Bakanlığın, geçen Ağustos ayında yayımlanan benzer bir uyarının yenilenmiş versiyonu niteliğindeki açıklamasında, "Mevcut bilgilerin, El Kaide ve onunla bağlantılı örgütlerin, Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu dahil olmak üzere birden fazla bölgedeki Amerikan çıkarlarına terör saldırısı planlamaya devam ettiğini öngördüğü" kaydedildi. Bakanlığın uyarısında, "terör örgütlerinin, spor faaliyetleri, oteller ya da ibadet yerleri gibi, Amerikan vatandaşlarının çoklu gruplar halinde toplandığı alanları hedef alabileceği" belirtildi. Açıklamada, "saldırıların, intihar eylemi, suikast, adam kaçırma, gasp ve bombalı eylemler gibi çok çeşitli yöntemleri içerebileceği" ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca, İngiltere'ye seyahat eden ya da bu ülkede yaşayan vatandaşlarını da "devam etmekte olan üst düzey terör tehdidi" nedeniyle uyardı. Bakanlığın uyarı açıklamasında, teröristlerin metro ve demiryolu sistemleri gibi çeşitli ulaşım altyapılarını hedef alabilmesi potansiyelinden bahsedilerek, Amerikan vatandaşlarından teyakkuzda olmaları ve güvenlikleri konusundaki farkındalıklarını artırmak için uygun adımları atmaları istendi.