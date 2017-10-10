ABD vatandaşları Atatürk Havalimanı'ndan geri çevriliyor

Washington ile Ankara arasında yaşanan vize krizinin ardından Türkiye'den ayrılmak isteyen ABD vatandaşı yolcular vize alamadı.

ABD'nin aldığı kararın ardından Türkiye de karşılık olarak ABD vatandaşlarına vize vermemeye başladı. Atatürk Havalimanı'ndan vize almaya çalışan ABD'li Romney Edwards'a izin verilmedi.

"Son derece can sıkıcı"

THY'nin tarifeli seferiyle Washington'dan İstanbul'a gelen ve Cape Town'a gidecek olan Edwards, bekleme süresini İstanbul'u gezerek değerlendirmek istedi. Ancak karşılıklı gerilimlerden sonra hayata geçirilen değişiklik nedeniyle vize alamayan Edwards gelişmelerden haberdar olmadığını belirterek, "Böyle bir şey beklemiyordum. Son derece can sıkıcı. Gidene kadar İstanbul'u gezmeyi planlıyordum" dedi.

"Hayal kırıklığı yaşadım"

DHA’nın haberine göre, Amsterdam üzerinden İstanbul'a gelen ve adını vermeyen başka bir ABD vatandaşı da vize alamadı. Sık sık Türkiye'ye geldiğini söyleyen ABD vatandaşı kadın, "Ben Türkiye'ye birçok kez geldim ve geliyorum. Benim için sürpriz oldu. Hayal kırıklığı yaşadım. Ne yapabilirim. İşlerimi düzenlemem gerek ve ne yapacağıma karar vermeliyim" diye konuştu.